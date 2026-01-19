Polskie 100 lat na Westerplatte

18 stycznia 2026 roku w samo południe Półwysep Westerplatte stał się sceną niezwykłej podróży w czasie. 100 lat po tym jak noga pierwszego polskiego żołnierza stanęła na tej ziemi, 16 Żuławski Pułk Obrońców Westerplatte z Elbląga wraz z Muzeum II Wojny Światowej zorganizował uroczystości, które połączyły ceremoniał wojskowy z żywą lekcją historii. Zobacz zdjęcia.

Odwołaniem do historii było symboliczne przypłynięcie pododdziału, dokładnie tak, jak miało to miejsce to miejsce wiek temu. Żołnierze 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego przybyli na Westerplatte na pokładzie nowoczesnego niszczyciela min ORP Mewa. Jednostka nosząca tę samą nazwę przywiozła 18 stycznia 1926 roku pierwszą zmianę wartowniczą pod dowództwem por. Stefana Koniecznego.

Wybór elbląskich logistyków nie był przypadkowy, bo jednostka dziedziczy tradycje Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

- Przyjmując nazwę wyróżniającą „Obrońców Westerplatte” czujemy na sobie ciężar ich dziedzictwa. To nie jest tylko nazwa w dokumentach. To zobowiązanie, które każdego dnia zabieramy ze sobą na poligony, do hal remontowych, a także na wschodnią granicę Rzeczypospolitej, gdzie z determinacją, konsekwencją i żelazną dyscypliną realizujemy zadania w ramach ZZ Podlasie. To ogromna odpowiedzialność związana z ochroną wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO – mówił Dowódca 16plog płk Piotr Pankowski.

Podkreślił również siłę logistyki:

- To cicha służba, ale właśnie tu, na Westerplatte, w 1939 r., każdy nabój, każda racja żywności i każdy opatrunek – decydowały o tym, czy placówka wytrwa kolejną godzinę, kolejny świt. My, dzisiejsi logistycy, wiemy, że bez serca do walki broń jest tylko metalem, ale bez wsparcia i oddanego zaplecza – walka staje się niemożliwa.

W niedzielnej uroczystości wziął udział dowódca generalny RSZ gen. broni Marek Sokołowski. Obecny był również dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Wojciech Ziółkowski oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel, wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król, wicewojewoda pomorski Anna Olkowska-Jacyno, prezydenci Elbląga, Gdańska i Gdyni oraz przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji elbląskich i trójmiejskich.

List do żołnierzy oraz wszystkich uczestników wydarzenia rocznicowego skierował prezydent RP i zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, a także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Delegacje złożyły wieńce przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża oraz na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego, zaś dla mieszkańców oraz turystów, którzy przybyli w niedzielę na Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej przygotowało strefy edukacyjne oraz spacery historyczne z przewodnikami.

Wydarzenie przypomniało, że historia Westerplatte nie zaczęła się we wrześniu 1939r., ale trzynaście lat wcześniej, gdy Polska konsekwentnie budowała swoją obecność nad Bałtykiem. Dzięki zaangażowaniu elbląskich logistyków ta pamięć pozostaje żywa.