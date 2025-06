Pomnik Diany i 129 innych wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Pomnik Diany przed I Liceum Ogólnokształcącym – to jeden z wniosków złożonych w tym roku do elbląskiego Budżetu Obywatelskiego. Do ratusza wpłynęło 130 wniosków od mieszkańców. Teraz urzędnicy zdecydują, które z nich poddać pod głosowanie.

Elblążanie złożyli 130 wniosków do Budżetu Obywatelskiego. - W tym roku, tak jak w latach poprzednich, duża część pomysłów dotyczy miejskiej infrastruktury: wykonania chodników, ulic, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych. Elblążanie chętnie przedstawiają pomysły na działania integrujące lokalną społeczność – informuje zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta. Wiemy, że wśród nich jest wniosek postawienia pomnika Diany przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego. To swoisty powrót do historii – pomnik rzymskiej bogini znajdował się przed budynkiem szkoły przed II wojną światową. „Na skwerku przed gmachem szkoły żeńskiej im. cesarzowej Augusty Wiktorii (dziś I LO) stał od 1927 r. odlany z brązu piękny posąg bogini Diany z kołczanem strzał, mający wedle założenia władz placówki symbolizować czystość i moralność, z drugiej strony dający pojęcie o klasycznych tradycjach instytucji. Posąg tej rzymskiej bogini łowów i Księżyca był repliką rzeźby autorstwa Karla Reinholda Felderhoffa, Wizualizacja Diany z projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego urodzonego w Elblągu rzeźbiarza (1865-1919). Pierwowzór posągu zaprezentowany został pierwszy raz podczas wystawy w Berlinie w 1898 r. Następnie statua zakupiona została przez berlińską Galerię Narodową i wyeksponowana podczas Wystawy Światowej w Paryżu w 1900 r. Posąg obecnie znajduje się w zasobach Wyspy Muzeów w Berlinie. Równie zawikłane, jak losy oryginału, były dzieje elbląskiego „egzemplarza” Diany, odlanego w firmie H. Noack w Berlinie. W 1934 przekazano go w depozyt do Szlezwika-Holsztynu, a następnie w nieznanych bliżej okolicznościach stał się własnością Hermanna Göringa. Po wojnie posąg znalazł się w Spandau, gdzie stoi do dziś w jednym z parków.” - możemy przeczytać w artykule Joanny Szkolnickiej „Pomniki i fontanny w przedwojennym Elblągu” opublikowanym na stronach Elbląskiego Wortalu Historycznego. W związku z tym, że próba „odzyskania” oryginału z Berlina, mimo starań Lecha Słodownika, okazała się niemożliwa, grupa elblążan chciałaby zlecić wykonanie kopii i postawienie jej w dawnym miejscu. Teraz decyzja należy do urzędników, którzy zweryfikują, które wnioski przesłane przez mieszkańców mogą być dopuszczone pod głosowanie. - Urzędnicy ocenią wnioski pod względem praktycznej możliwości realizacji proponowanych działań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych – informuje zespół prasowy. Listę wniosków zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie powinniśmy poznać do 15 sierpnia. Od 18 do 22 sierpnia będzie można składać odwołania od negatywnie zweryfikowanych propozycji. Głosowanie zaplanowano od 15 września do 2 października. W edycji Budżetu Obywatelskiego 2025/26 wynosi 5 mln zł. Na inicjatywy okręgowe przeznaczono po 700 tys. na każdy z pięciu okręgów, na zadania ogólnomiejskie – 1,5 mln zł. Pula na tzw. „małe projekty” wynosi po 60 tys. zł na każdy okręg, a kwota wniosku nie może przekraczać 20 tys. zł.

SM