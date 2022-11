PortEl ma psa

Nasza podopieczna ma na imię Lisa i już od kilku lat czeka w elbląskim schronisku na nowego właściciela. Przez ten czas wpiera ją cała nasza redakcja, która jest wirtualnym opiekunem psa.

Lisa to dosyć duża suczka, która ma obecnie blisko 10 lat. Jest szalenie łagodna i przyjazna, żaden z niej stróż! Dobrze czuje się w towarzystwie innych, dużych psów, ale nie przepada za małymi i z całą pewnością nie lubi kotów. Podczas spaceru ładnie chodzi na smyczy i szuka kontaktu z opiekunem. Jest łasa na pieszczoty.

Gorąco wierzymy w to, że pomimo jej gabarytów i niemłodego wieku, znajdzie się osoba, lub rodzina, która da tej cudownej suczce miłość, opiekę i dom.

Lisa po raz pierwszy trafiła do schroniska w sierpniu 2014 roku, jako mniej więcej 3-letni pies. Na adopcję czekała do stycznia 2016 roku. Niestety w lutym 2021 oddano ją z powrotem do schroniska. Dlaczego? Bo przestała być potrzebna firmie, w której przez lata stróżowała.

Jeśli nie możesz wziąć psa czy kota do domu, zostań jego wirtualnym opiekunem. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym elbląskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt . Wspólnie udało nam się znaleźć dom dla wielu czworonogów.