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Poruszające zgłoszenie w sprawie starszego zagubionego mężczyzny

 Elbląg, Poruszające zgłoszenie w sprawie starszego zagubionego mężczyzny
(fot. Straż Miejska)

Dzięki czujności pracowników remontujących torowisko i pomocy strażników miejskich starszy mężczyzna mógł bezpiecznie wrócić do domu. Do tej sytuacji doszło dzisiaj w Elblągu.

- Dzisiaj z rana otrzymaliśmy poruszające zgłoszenie od pracowników remontujących torowisko, którzy zaobserwowali mężczyznę w podeszłym wieku, od kilkunastu minut błądzącego po okolicy. Na miejsce niezwłocznie udał się patrol, który otoczył mężczyznę opieką. Starszy człowiek był ogromnie zdenerwowany, zdezorientowany i z powodu problemów z pamięcią nie potrafił powiedzieć, ani jak się nazywa, ani gdzie mieszka - relacjonuje Straż Miejska w Elblągu. - Na szczęście spokojna, cierpliwa rozmowa pozwoliła ustalić, że senior wyszedł z domu z mocnym postanowieniem odnalezienia pobliskiego salonu telefonii komórkowej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, rozpytaniu i zebraniu drobnych faktów, naszemu patrolowi udało się po kilkunastu minutach ustalić tożsamość mężczyzny i bezpiecznie odprowadzić go prosto do jego miejsca zamieszkania.

Strażnicy miejscy dziękują pracownikom firmy remontującej torowisko za czujność, natychmiastową reakcję i serce.

- Ta sytuacja pokazuje, jak kruchy bywa świat osób starszych dotkniętych zaburzeniami pamięci i jak ważna jest obserwacja otaczających nas osób - pisze SM w Elblągu w swoich mediach społecznościowych.

I przypomina, że wszelkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu mieszkańców można zgłaszać na numer alarmowy SM - tel. 986 oraz całodobowo pod nr 112.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • W pewnym wieku powinny być odbierane prawa jazdy i prawa wyborcze
  • Gratulacje i podziękowania za "ludzką" i empatyczną postawę! O to chodzi👌🏻💪🏻👍🏻.
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    5
    1
    Brawo! Brawo!(2026-07-02)
  • No cóż. Jak to się mówi. Nikt nie wie co mu na starość pisane. Także pamiętajmy nie jesteśmy NIEZNISZCZALNI. Czasem warto zerknąć na człowieka bo niby wygląda na pijanego czy naćpanego a to jest cukrzyk czy osoba na głodzie potasowym czy z brakiem soli w organizmie i idzie taka niby pijana.
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    5
    0
    Tutejszy33(2026-07-02)
  • Tak to prawda, większa czujność i nie obojętność wszystkim nam potrzebna. Widzę po sobie jak po 60-tce szybko się wypalam, siada słuch, wzrok i sprawność fizyczna każdego dnia. Demencja już pokazuje objawy bo czasem jadę gdzieś a w autobusie myśle gdzie ja jadę podobnie z wysiadaniem, nie jest zawsze ale już bywa i trudno w moim przypadku w to uwierzyć bo do niedawna jeździłem po Europie od jednego do drugiego państwa a na dyskotece bywałem do 55 roku życia a więc wariat :⁠-⁠) nie miłośnik tańca. Pisze o tym nie by coś zaimponować ale dać innym do zrozumienia że nie zależnie od nas się starzejemy i głowa zapomina, to każdemu może być dane dlatego musimy być czujni na ludzką chorobę.
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