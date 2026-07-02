Poruszające zgłoszenie w sprawie starszego zagubionego mężczyzny
Dzięki czujności pracowników remontujących torowisko i pomocy strażników miejskich starszy mężczyzna mógł bezpiecznie wrócić do domu. Do tej sytuacji doszło dzisiaj w Elblągu.
- Dzisiaj z rana otrzymaliśmy poruszające zgłoszenie od pracowników remontujących torowisko, którzy zaobserwowali mężczyznę w podeszłym wieku, od kilkunastu minut błądzącego po okolicy. Na miejsce niezwłocznie udał się patrol, który otoczył mężczyznę opieką. Starszy człowiek był ogromnie zdenerwowany, zdezorientowany i z powodu problemów z pamięcią nie potrafił powiedzieć, ani jak się nazywa, ani gdzie mieszka - relacjonuje Straż Miejska w Elblągu. - Na szczęście spokojna, cierpliwa rozmowa pozwoliła ustalić, że senior wyszedł z domu z mocnym postanowieniem odnalezienia pobliskiego salonu telefonii komórkowej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, rozpytaniu i zebraniu drobnych faktów, naszemu patrolowi udało się po kilkunastu minutach ustalić tożsamość mężczyzny i bezpiecznie odprowadzić go prosto do jego miejsca zamieszkania.
Strażnicy miejscy dziękują pracownikom firmy remontującej torowisko za czujność, natychmiastową reakcję i serce.
- Ta sytuacja pokazuje, jak kruchy bywa świat osób starszych dotkniętych zaburzeniami pamięci i jak ważna jest obserwacja otaczających nas osób - pisze SM w Elblągu w swoich mediach społecznościowych.
I przypomina, że wszelkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu mieszkańców można zgłaszać na numer alarmowy SM - tel. 986 oraz całodobowo pod nr 112.