Poruszające zgłoszenie w sprawie starszego zagubionego mężczyzny

- Dzisiaj z rana otrzymaliśmy poruszające zgłoszenie od pracowników remontujących torowisko, którzy zaobserwowali mężczyznę w podeszłym wieku, od kilkunastu minut błądzącego po okolicy. Na miejsce niezwłocznie udał się patrol, który otoczył mężczyznę opieką. Starszy człowiek był ogromnie zdenerwowany, zdezorientowany i z powodu problemów z pamięcią nie potrafił powiedzieć, ani jak się nazywa, ani gdzie mieszka - relacjonuje Straż Miejska w Elblągu. - Na szczęście spokojna, cierpliwa rozmowa pozwoliła ustalić, że senior wyszedł z domu z mocnym postanowieniem odnalezienia pobliskiego salonu telefonii komórkowej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, rozpytaniu i zebraniu drobnych faktów, naszemu patrolowi udało się po kilkunastu minutach ustalić tożsamość mężczyzny i bezpiecznie odprowadzić go prosto do jego miejsca zamieszkania.