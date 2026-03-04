Potrzebna pomoc dla pogorzelców z Aniołowa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" rozpoczęło zbiórkę pieniężną dedykowaną pogorzelcom z tej wsi. 22 lutego pożar strawił dom, w którym mieszkały trzy rodziny. Straty oszacowano na 800 tys. zł.
Stowarzyszenie utworzyło subkonto, na które można wpłacać datki.
- Dom zamieszkiwały trzy rodziny, mają one zapewniony tymczasowy "dach nad głową". Dom jednak nie będzie odbudowywany. My chcielibyśmy pomóc jednej z tych rodzin, i widzimy tutaj dwie ścieżki. Pierwsza to zakup dla niej całorocznej przyczepy holenderskiej, która stanęłaby na posesji, gdzie był spalony dom. Druga opcja to wykup lokalu w starej świetlicy, a niebawem będzie ona przeznaczona do sprzedaży – mówi Halina Cieśla, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.
Pieniądze można wpłacać na konto: 81 8313 0009 0005 1028 2000 0020 z dopiskiem „Darowizna dla pogorzelców w Aniołowie".
- Jest to rodzina żyjąca skromnie, ale taka, która gdy będzie miała mieszkanie, usamodzielni się. Zebrane środki finansowe komisyjnie, w całości zostaną przekazane poszkodowanym – podkreśla Halina Cieśla.
Straty po pożarze oszacowano na 800 tys. zł.
- W tym 750 tys. to budynek mieszkalny, 50 tys. wyposażenie – poinformowała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Elżbieta Wasiuk.
Jak czytamy w komunikacie Urzędu Miasta i Gminy w Pasłęku, potrzebna jest również pomoc rzeczowa dla jednej z rodzin. Miejscem zbiórki jest ośrodek pomocy społecznej (Plac Grunwaldzki 4).
- Jedna z rodzin, w skład której wchodzą trzy osoby dorosłe: kobieta i dwóch mężczyzn, potrzebuje: ubrania męskie, wzrost 170 cm (szczupła budowa ciała, rozmiar obuwia 42), ubrania damskie (wzrost 164 cm, rozmiar 40, obuwie damskie rozmiar 37), 3 kołdry, ręczniki, pościel, sztućce, talerze, kubki. Prosimy o dostarczanie wskazanych przez poszkodowanych, w dobrym stanie bądź nowych, przedmiotów do miejsca zbiórki, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku, w godzinach od 7:30 do 15:30, do 6 marca br. – informuje UMiG w Pasłęku.