Powracają Pola Nadziei na rzecz hospicjum

Po dwóch latach przerwy w Elblągu wraca akcja Pola Nadziei. To jedna z okazji, by wspomóc działalność Hospicjum Elbląskiego, do czego gorąco zachęcamy.

Do akcji zgłosiło się ponad 30 placówek edukacyjnych. Cieszy nas to ogromnie. Przypomnijmy, że Pola Nadziei organizujemy w Elblągu od 2004 roku. To program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku – we wrześniu i październiku - w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja. Ta akcja to naprawdę dobra lekcja empatii.

Akcja ma też istotny aspekt finansowy, co jest dla nas dzisiaj niezwykle ważne. Środki zbierane z poprzednich akcji posłużyły bowiem do rozbudowania i wyremontowania domu hospicyjnego.

Zapraszamy więc serdecznie do wsparcia akcji, do udziału w kwestach, do obecności na pikniku

i biegu (program poniżej). Placówki będą brać udział w kwestach na rzecz naszego Hospicjum podczas kwest sobotnich, niedzielnych oraz poprzez uczestnictwo w Biegu Nadziei i marszu charytatywnym.

Patronat nad elbląskimi Polami Nadziei 2022 objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski i nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg Mariusz Potoczny.

Szczegóły Pól Nadziei 2022

Sobota, 23 kwietnia

Rozpoczynamy kwestę na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Wolontariuszy będzie można spotkać w sklepach: E. Leclerc Elbląg, Kaufland Elbląg i w Ogrody Centrum Handlowe w Elblągu. Będą kwestować, a w podziękowaniu za datki wręczać symbol nadziei-kwiat żonkila. W CH Ogrody kweście towarzyszyć będą zajęcia dla dzieci, w trakcie których wykonane zostaną bransoletki żonkilowe.

Niedziela, 24 kwietnia

Wolontariusze kwestować będą pod parafiami m.in. w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Młynarach, Jarnołtowie, Gronowie Elbląskim, Zwierznie i Jeziorze.

Wtorek, 3 maja

Jacek Lemierski wyruszy po nadzieję, na rowerze, do Częstochowy (tak jak rok temu). W ten sposób chce okazać solidarność z nami i zachęcać do wspierania naszego Hospicjum.

Niedziela, 15 maja

Finał akcji. Tego dnia w Bażantarni odbędą się Bieg i Marsz Nadziei, którym towarzyszyć będzie Piknik Rodzinny z zabawami dla dzieci. Zaproponujemy pomiar ciśnienia, poziomu cukru we krwi oraz udzielania pierwszej pomocy. A na dzieci będą czekały takie zabawy jak: gra w kręgle, chusta klanzy, skręcanie balonowych zwierzątek, malowanie buziek, i inne konkursy i zabawy. Będzie też coś dla podniebienia, przygotujemy bowiem domowe wypieki, swojski chleb ze smalcem i ogórkiem oraz inne smakołyki. Wszystko o biegu (zapisy) i marszu pod linkiem.

Zapraszamy, bądźcie z nami! To dla nas bardzo ważne, zwłaszcza w obecnych czasach.