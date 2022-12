"Powrót tramwajem do domów stanowi nie lada sztukę" (Głos z przeszłości, odc. 69)

- Stały rozwój miasta, jego życia kulturalnego i społecznego, wymaga usprawnienia komunikacji miejskiej m. in. powstaje konieczność przedłużenia czasu kursowania wozów tramwajowych do godz. 24 – pisała o Elblągu prasa w 1950 r.

W kolejnym odcinku Głosu z przeszłości ruszamy do Tolkmicka i Krynicy Morskiej. W Elblągu przyjrzymy się m. in. komunikacji miejskiej. Będzie też o naprawach dróg w powiecie. Zapraszamy na podróż w czasie.

Rybacy otrzymują na własność domy mieszkalne

"Morski Urząd Rybacki przystępuje w najbliższym czasie do dokonania przydziału budynków mieszkalnych, znajdujących się w osadach w Tolkmicku i Krynicy Morskiej, na własność rodzinom rybackim. Przydział budynków dokonany zostanie komisyjnie, przy udziale komisji społecznych, składających się z rybaków, kontrolerów rybackich i przedstawicieli MUR.

Przydział domów mieszkalnych dla rodzin rybackich na własność położy kres wrogiej propagandzie, prowadzonych przez właścicieli prywatnych jednostek połowowych, którzy namawiają biedotę rybacką do nieprzystępowania do spółdzielni".

15 ton złomu zwieźli robotnicy ZEON

"Załoga ZEON w Elblągu zobowiązała się w ramach czynu 1-Majowego zwieźć z terenu miasta w godzinach poza służbowych 15 ton złomu. Zobowiązanie to zostało wykonane o 20 dni wcześniej w 112 proc. W dniu 8 bm. tow. tow. Ogłodziński, Inger i Libera zameldowali w imieniu całej załogi o przedterminowym wykonaniu podjętego zobowiązania".

Przodownik pracy drogowej tow. Klawo zobowiązał się wykonać 150 proc. normy

"Współzawodnictwo pracy, prowadzone w pow. elbląskim na drogach państwowych i samorządowych pozwoliło wykonać zeszłoroczny plan naprawowy dróg w 143 proc.

We współzawodnictwie indywidualnym wybił się w tym okresie na czoło tow. Kazimierz Klawo, który wykonywał przeciętnie 446 proc. normy i zajął przodujące miejsce w Polsce. Przodujący robotnik otrzymał oprócz wysokiej premii pieniężnej - rower, jako dar zarządu głównego Zw. Zaw. Prac. Drogowych.

W roku bież. tow. Klawo postanowił, opierając się na doświadczeniach zeszłorocznych, wykonywać 450 proc. normy i utrzymywać przodujące miejsce.

Wszyscy robotnicy drogowi przystąpili obecnie do współzawodnictwa w ramach czynu 1-majowego. Zgodnie z powziętą uchwałą na cześć 1 Maja plan robót zleconych przez nadzór techniczny wykonany będzie w 150 proc."

Przedłużyć kursowanie tramwajów do godz. 24

"Stały rozwój miasta, jego życia kulturalnego i społecznego, wymaga usprawnienia komunikacji miejskiej m. in. powstaje konieczność przedłużenia czasu kursowania wozów tramwajowych do godz. 24. Obecnie, mimo, że tramwaje mają kursować do godziny 23, to już po godzinie 22.30, kiedy kończy się wiele imprez kulturalnych i zebrań, powrót tramwajem do domów stanowi nie lada sztukę".

Przedterminowe zakończenie kursu przysposobienia marynarskiego

"Kurs przysposobienia marynarskiego prowadzony dla junaków SP zostanie zakończony w dniu 7 maja br. W związku z tym kierownictwo kursu zawiadamia słuchaczy, że wykłady po świętach rozpoczynają się w dniu 13 bm. o godzinie 17 i odbywać się będą trzy razy tygodniowo: w środy, piątki i niedziele".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 101, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.