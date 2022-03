Powstanie dom dla osób starszych

Elbląski samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 388 tys. zł z Programu „Senior+”. Pieniądze te będą przeznaczone na dostosowanie oraz wyposażenie budynku przy ul. Zamkowej na Dzienny Dom dla osób starszych.

- To bardzo dobra informacja, że nasz wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Budynek przy ul. Zamkowej 16A, w którym powstanie Dzienny Dom dla osób starszych należy dostosować do standardów między innymi poprzez likwidację barier architektonicznych i dostosowanie budynku do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W placówce docelowo będzie 70 miejsc – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Zakres prac przewiduje między innymi: ogólny remont wraz z wymianą stolarki okiennej, przebudowę pomieszczeń sanitarnych dla podopiecznych i personelu, zakup sprzętu do ćwiczeń czy zakup wyposażenia do sal dla seniorów (meble, sprzęty agd i rtv).

Całkowity koszt inwestycji to 485 tys. zł, dofinansowanie wynosi 388 tys zł.