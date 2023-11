Pozostaną w naszej pamięci

Listopad to czas pamięci o tych, którzy już odeszli. Wśród nich są osoby, które trwale wpisały się w historię Elbląga i życie lokalnej społeczności. W tym tekście wspominamy zmarłych w minionym roku.

30 listopada 2022 roku odszedł w wieku 91 lat zmarł Jerzy Kwietniewski, powstaniec warszawski, który zamieszkał w Elblągu po wojnie. Był pasjonatem motocykli, żeglarstwa i żużla. Prywatnie ojciec Wandy Kwietniewskiej, wokalistki zespołu Wanda i Banda.

Dzień później, 1 grudnia, zmarł Bogusław Stolarski, były dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Szkołą muzyczną kierował przez 35 lat. Jego podopieczni zdobywali liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i europejskich. Został uhonorowany m. in. medalem 750-lecia Elbląga, brązowym medalem Gloria Artis, złotą odznaką ZNP Zasłużony Działacz Kultury. Miał 84 lata.

19 kwietnia pożegnaliśmy Stanisława Fijarczyka, piłkarza Olimpii Elbląg (lata 1985-1987) i wieloletniego trenera tego klubu. W 1992 roku został pierwszym trenerem, później swój los związał z takimi zespołami jak Błękitni Orneta czy Zatoka Braniewo, ale do Olimpii wrócił po latach – najpierw do Olimpii 2004, a po połączeniu elbląskich klubów związał się z A8 na stałe. Miał 68 lat.

17 czerwca w wieku 89 lat odszedł Michał Oliwiecki, prezydent Elbląga w latach 1987-1990, wcześniej przez wiele lat pełnił także funkcję wiceprezydenta miasta. Był aktywnym społecznikiem, wieloletnim działaczem Polskiego Związku Działkowców, komendantem hufca ZHP Elbląg, działał w Radzie Przyjaciół Harcerstwa. Publikował m.in. w „Roczniku Elbląskim.

9 lipca zmarła Ewa Wiśniewska, była zawodniczka Startu. Przez 9 lat grała na pozycji prawej skrzydłowej, w latach 1996-2005. W końcowym życia toczyła walkę a agresywnym nowotworem. Była wychowanką MKS Kwidzyn.

12 lipca zmarł Henryk Kadyszewski, były trener piłkarzy ręcznych Olimpii Elbląg. Henryk Kadyszewski odszedł z funkcji trenera Olimpii w 1980 r., po tym jak elbląska drużyna spadła do III ligi. Do trenowania piłki ręcznej już nie wrócił. W latach 1981 - 85 był szefem wyszkolenia w Wojewódzkiej Federacji Sportu w Elblągu, następnie wyjechał „za chlebem“ do USA. Do Polski wrócił w 2015 r. Miał 79 lat.

15 października odeszła Maria Dulian-Święconek, której wiele zawdzięcza elbląska kultura. Przez lata wspierała rozwój lokalnej sztuki. Przy Spółdzielczym Domu Kultury „Kosmos” współtworzyła kabaret oraz teatrzyk kukiełkowy. W latach 80. była kierowniczką Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Elblągu. Administracyjnie i organizacyjnie podlegały jej miejskie placówki kultury oraz amfiteatr w parku Dolinka i muszla koncertowa w Bażantarni.