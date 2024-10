Praca, edukacja i ludzie

Dziś (22 października) w Hali Sportowo-Widowiskowej odbywają się kolejne Elbląskie Targi Pracy i Edukacji. Swoje stanowiska przygotowały szkoły, uczelnie, firmy prywatne i przedstawiciele sektora publicznego. Zobacz zdjęcia.

- Szukam pracy już od dłuższego czasu, ostatnio pracowałem jako pracownik fizyczny, np. jako pomocnik magazyniera. Interesuje mnie każda praca, ale najlepsza byłaby chyba taka na magazynie, w tym mam już doświadczenie. Szukam od 3 miesięcy, chodzę na spotkania z pracodawcami, wysłałem chyba kilkadziesiąt życiorysów. Jestem tak ogólnie optymistą, coś powinno się znaleźć, może tutaj, dzisiaj? - zastanawia się pan Przemysław Nowosielski, którego spotykamy na targach.

- Na razie przyszedłem się zorientować. Niestety nie ma tu nic takiego, co by mnie interesowało. Od 16 lat pracuję w branży IT, a połowa stanowisk tutaj to sklepy, fabryki mebli... W mojej branży jest obecnie zapotrzebowanie na programistów, obsługę stron internetowych, tego typu rzeczy, natomiast jeśli chodzi o specjalistów od sprzętu, od systemu, to już jest ciężko. Nie widzę tu (na targach – red.) takich ofert – mówi pan Piotr.

- Ja przez jakiś czas nie pracowałem, trudno mi powiedzieć, jaka branża mnie interesuje, bo robiłem różne rzeczy. Przyjście tutaj to taki ślepy strzał, zobaczę, czy jest tu coś, co może mnie potencjalnie zainteresować – stwierdza z kolei pan Marcin.

- Generalnie mogłabym pracować w jakimś biurze, mam już doświadczenie, ale chciałabym pójść raczej w kierunku grafiki komputerowej i projektowania. Szukanie pracy to dla mnie w tej chwili konieczność, te poszukiwania trwają już dwa miesiące, ale jeszcze mam optymistyczne nastawienie. Trochę ciężko jest z tym w Elblągu, żeby znaleźć pracę stałą, na 8 godzin dziennie, bez jakiegoś B2B, umowy zlecenia... Dopuszczam też pracę z domu, zależy jednak, co to by była za praca. Jeszcze muszę się dokładnie rozejrzeć na tych targach – mówi pani Arleta.

- Patrzę na oferty pracy dla brukarza, 20 lat działałem w tym zawodzie. Prawdopodobnie jakieś oferty są, ale ja w tej chwili muszę jeszcze dobrze wyzdrowieć, trochę jeszcze odczekać, bo choruję na kręgosłup, rozglądam się tak na przyszłość – mówi pan Andrzej.

Fot. Anna Dembińska

- Przyjechaliśmy tutaj z klasą ósmą ze szkoły w Milejewie, dzieci chciały się zapoznać się z ofertą elbląskich szkół, po to, żeby było im łatwiej wybrać – mówi Jolanta Szumała, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie i doradca zawodowy. - Oferta jest dosyć szeroka, można porozmawiać tu nie tylko z nauczycielami czy dyrektorami, ale z młodzieżą ze szkół. Jeśli chodzi o sprecyzowanie planów na przyszłość, z młodymi ludźmi różnie to bywa, część jest zdecydowana jeszcze przed klasą ósmą, a część zupełnie nie wie, do jakiej szkoły dalej iść i podejmuje decyzje na ostatnią chwilę. Nasi uczniowie w ponad 90 proc. idzie do elbląskich szkół, jednostki wybierają Braniewo, Swarożyn, Ustkę... – podkreśla nasza rozmówczyni.

Podczas wydarzenia rozmawialiśmy m. in. z Leną i Mają z SP nr 19.

- Sprawdzamy z koleżanką technika, bo wydaje mi się, że lepiej skończyć obecnie technikum i mieć zawód. Nie za wielu osobom chce się uczyć i lepiej zrobić ten zawód, nie wiadomo, czy dobrze pójdą studia... Jesteśmy z takiego pokolenia, co potrafi powiedzieć, że studia nie są konieczne. Wydaje mi się, że w przyszłości najpierw lepiej pracować dla kogoś i zdobyć doświadczenie, żeby później móc założyć coś swojego – dzieli się swoimi przemyśleniami jedna z ośmioklasistek.

- Nie wiem na razie, do jakiej szkoły chciałabym pójść, za dużo tego wszystkiego jednocześnie, jeszcze egzaminy... Dużo zależy od tego, jak one pójdą. Jeśli chodzi o pracę, to na pewno chciałabym robić coś z pasją, coś co lubię. Wydaje mi się, że wolałabym być pracownikiem, nie pracodawcą, bo pracodawca ma dużo na głowie, trzeba to wszystko zorganizować, mieć pieniądze... - stwierdza z kolei jej koleżanka.

- Są tu ciekawe propozycje i bardzo fajne stanowiska – mówi kolejna ósmoklasistka, Zuzanna. - Chcemy zobaczyć, jakie tutaj są szkoły i ułatwić sobie wybór. W przyszłości chyba chciałabym zostać architektem albo kimś takim, bardzo lubię matematykę i fizykę, plastykę...