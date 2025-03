Praca szuka (młodego) człowieka

Młodzieżową Giełdę Zawodów zorganizowano dziś (13 marca) w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu (OHP). Uczniom elbląskich szkół zaprezentowano możliwości rozwoju zawodowego w Elblągu i regionie. Zobacz zdjęcia.

- Jesteśmy cukiernikami, a tutaj przyszłyśmy jeszcze popatrzeć, żeby może po szkole robić coś innego – mówi Julia. Dlaczego poszła na taki kierunek do ZSG? – Lubię gotować, piec, sprawia mi to przyjemność. Zawsze chciałam iść do gastronomika – mówi dziewczyna.

- Wybrałam taką drogę, bo im szybciej, tym lepiej – mówi o swoim podejściu do życia zawodowego Paulina. Dziewczyny podkreślają, że chcą jak najszybciej mieć zawód i iść do pracy.

- Trzeba iść jak najszybciej na swoje i dalej ogarniać życie – stwierdza Julia. - Ja raczej chciałabym pracować u kogoś - dodaje.

- A ja mam nadzieję, ze będę przedsiębiorcą, otworzę swoją kafejkę. Na jej nazwę jeszcze nie mam pomysłu – zastrzega Paulina. Dziewczyny przyznają, że rozważają też pójście do wojska albo do szkoły medycznej.

– Mnie tutaj od razu zainteresowało wojsko, chociaż nie myślę o takiej ścieżce kariery. Sama myślałam, żeby zostać florystką. Póki co szukam i patrzę, co ciekawego się tutaj trafi - dodaje jeszcze ich koleżanka Dagmara.

Kuba i Dawid, których spotykamy dalej, nie są zbyt rozmowni, ale podkreślają, że chcieliby pracować na budowie. Adam, Piotrek i Tymoteusz mówią nam trochę więcej.

- Myślę, że jeszcze trudno określić, co będziemy robić w przyszłości, ale może znajdzie się tutaj jakieś stanowisko, które nas nakieruje - mówi jeden z panów, którzy uczą się w III klasie liceum. Dodaje, że na razie raczej myśli o studiach, a w czasie studiów o jakiejś dodatkowej pracy. Podobnie mówią jego koledzy z I LO.

– Dzisiejsze wydarzenie zorganizowane pod nazwą "Pasja, praca, przyszłość: Młodzieżowa Giełda Zawodów, adresowane jest przede wszystkim od uczniów szkół ponadpodstawowych - mówiła podczas otwarcia dzisiejszego spotkania Beata Tuzimek, dyrektorka ZSZ nr 1. Wskazywała, że giełda ma na celu wsparcie młodych ludzi, ale też przedsiębiorców i instytucji edukacyjnych, w dotarciu do młodzieży.

- Cieszę się, że w Elblągu organizujemy takie wydarzenie, przede wszystkim, żeby pokazać młodym osobom możliwości, są też z nami pracodawcy, wielu reprezentantów firm - mówił Robert Turlej, członek zarządu województwa. Zapraszał uczniów także do uczestnictwa w „Miasteczku Zawodów” w Olsztynie, wydarzeniu organizowanym we wrześniu. – Generalnie szkolnictwo zawodowe jest coraz bardziej popularne, coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe – wskazywał Robert Turlej.

- Cieszę się, jestem z tego dumna, że tak licznie przyszliście na dzisiejszą giełdę. Jestem przekonana, że wasi przyszli pracodawcy, elbląscy przedsiębiorcy, docenią wykształcenie naszych absolwentów i to, co sobą reprezentują - mówiła Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM.

– Chciałbym wyrazić nadzieję, szanowna młodzieży, że dzięki takim wydarzeniom będziecie mogli pozyskać umiejętności, wiedzę i kompetencje, żeby się poruszać na rynku pracy – mówił Dariusz Golon, zastępca wojewódzkiego komendanta OHP.

Na czwartkowej giełdzie było 24 wystawców, oferujących ponad 250 miejsc pracy.