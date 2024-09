Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty pracy w branży:

METALOWEJ, MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: diagnosta mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk-pomocnik elektromontera, elektromonter pomiarowy, frezer CNC, konserwator maszyn i urządzeń w dziale utrzymania ruchu, lakiernik proszkowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-serwisant klimatyzacji, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, monter-serwisant klimatyzacji, piaskarz, tokarz, wulkanizator;

BUDOWLANEJ: cieśla szalunkowy, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, monter ścian działowych i sufitów na statkach, pomocnik wiertacza, pracownik ogólnobudowlany;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator maszyn stolarskich, polernik frontów meblowych, stolarz-frezer frontów meblowych;

OPERATORZY MASZYN, KIEROWCY: kierowca-brukarz, operator linii produkcyjnej, operator maszyn CNC, operator sprzętu ciężkiego, operator wózka widłowego, operator żurawia wieżowego, pomocnik operatora linii produkcyjnej, przewoźnik-kurier;

USŁUGOWEJ: asystent działu handlowego, kasjer-sprzedawca, kelner-barman, kosmetyczka, pracownik obsługi hali - dział produktów świeżych, pracownik obsługi sklepu, pracownik sklepu/kasjer, przedstawiciel handlowy, sprzedawca, sprzedawca-kasjer;

SPECJALIŚCI: inspektor BHP, specjalista ds. ochrony środowiska, specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, pielęgniarka w NZOZ;

PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ: instruktor terapii zajęciowej, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pielęgniarka szkolna, psycholog, wychowawca;

INNE: operator myjni samochodowej, pracownik do produkcji palet, pracownik do naprawy palet, pracownik tartaku, pracownik gospodarczy, pracownik magazynu, pracownik obsługi maszyny do konserwacji tafli lodowej-rolbista, pracownik prac prostych na produkcji, recykler palet, robotnik drogowy, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

doradca klienta, pracownik ochrony fizycznej;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl lub eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. #EURES30 Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMELDOWANYCH W MIEŚCIE ELBLĄG

Projekt ze środków algorytmu Funduszu Pracy. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMELDOWANYCH W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH LUB OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMELDOWANYCH W MIEŚCIE ELBLĄG

Projekt ze środków algorytmu Funduszu Pracy. Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O BON NA ZASIEDLENIE

Projekt ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (II)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o bon na zasiedlenie odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, 552376782, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMELDOWANYCH W MIEŚCIE ELBLĄG

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie studiów podyplomowych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMELDOWANYCH W MIEŚCIE ELBLĄG

Projekt ze środków algorytmu Funduszu Pracy. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, 552376782, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINY WIEJSKIE LUB MIEJSKO-WIEJSKIE

Projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, 552376782, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STANOWISK PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZWOLNIONYCH W 2024 ROKU Z PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI MONITOROWANYMI

Na prace interwencyjne mogą być skierowane wyłącznie osoby bezrobotne zwolnione w 2024 roku z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, zarejestrowane w PUP w Elblągu lub w Filii w Pasłęku.

Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, 552376782, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZWOLNIONYCH W 2024 ROKU Z PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI MONITOROWANYMI

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 552376760, 552376727 lub 552376722, I piętro urzędu, pokój 108 lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO DOFINANSOWANIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZWOLNIONYCH W 2024 ROKU Z PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI MONITOROWANYMI

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zwolnione w 2024 roku z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, zarejestrowane w PUP w Elblągu lub w Filii w Pasłęku. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 552376727, 552376760 lub 552376722, I piętro urzędu, pokój 108 lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl