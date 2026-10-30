Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, elektromechanik sprzętu AGD, diagnosta/ mechanik samochodowy, elektromechanik/elektryk, elektryk maszyn, mechanik samochodów osobowych, mechanik samochodów ciężarowych, mechanik samochodowy- wulkanizator, mechanik maszyn, monter odbojnic przemysłowych, operator przenośników taśmowych, operator traka taśmowego, operator CNC, spawacz/ monter, operator urządzeń technicznych;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, pomocnik lakiernika meblowego, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany;

SPECJALIŚCI: specjalista / podinspektor ds. inwestycji drogowych, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), księgowy/wa OFK, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik socjalny, pracownik biurowy, psycholog, specjalista ds. BHP, starszy inspektor ds. BHP, stażysta (docelowo starszy inspektor BHP);

PEDAGOGICZNEJ: dyrektor, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, wychowawca, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/ elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz lub specjalista w zawodzie;

USŁUGOWEJ: konstruktor odzieży, opiekun/ka PCK, pracownik małej gastronomii, sprzedawca w kwiaciarni;

INNE: kierowca kat. B, kierowca- magazynier, monter reklam, pomoc przy produkcji materacy, pracownik produkcji/pomocnik trakowego, strażnik działu ochrony;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-traktorzysta, salowa, pomoc kuchenna;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl