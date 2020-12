Prawie 6 milionów na Akademię wzorowej edukacji

Przebudowa CSE Światowid ma się zakończyć pod koniec marca (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Około 1800 uczniów z klas IV-VII, około 500 rodziców i 80 nauczycieli zostanie w Elblągu objętych unijnym programem „Akademia wzorowej edukacji”. Pieniądze na ten cel – ok. 5,3 mln złotych – pozyskało Centrum Spotkań Europejskich Światowid we współpracy z samorządem. Na czym polega to przedsięwzięcie?

- Jako miasto pozyskaliśmy już m.in. 25 mln złotych na Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej, realizujemy program Experymentatorium w SP 19 czy program związany z wyposażeniem szkolnych pracowni. Ten projekt, realizowany we współpracy z CSE Światowid, dotyczy klas IV-VII w trzech płaszczyznach - będą zakupione do szkół różne tablice multimedialne, pomoce naukowe, laptopy, zdolni uczniowie otrzymają stypendia, będziemy też pomagać uczniom z trudnościami w nauce. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy zadowoleni z jego efektów – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, na dzisiejszej zdalnej konferencji prasowej. Projektem pod nazwą „Akademia wzorowej edukacji” ma być objętych około 1800 uczniów z klas IV-VII szkół podstawowych oraz 80 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach w nowych pracowniach Centrum Spotkań Europejskich Światowid. 550 uczniów może liczyć na stypendia za wyniki w nauce (około 300 zł co miesiąc przez 10 miesięcy). W projekt ma być też zaangażowanych około 500 rodziców. Całość ma trwać od 1 stycznia 2021 roku do września 2023 roku, kosztować w sumie prawie 5,8 mln złotych, z czego 5,3 mln zł CSE Światowid pozyskało z funduszy unijnych, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dedykowanych Elblągowi i okolicom. - Będziemy promować nowoczesne metody nauczania, przekazywać dobre praktyki. Uczyć kreatywności, pracy w zespole, innowacyjności. Po to właśnie będzie potrzebne Centrum Spotkań Europejskich Światowid, które otworzy swoje wkrótce nowe pracownie. Jednym z najważniejszych elementów będzie przygotowanie przez dzieci i młodzież festiwalu kreatywności, który pokaże w jaki sposób postrzegają oni innowacyjność i co chcą przekazać swoim rówieśnikom. Czekamy na powrót do normalności po pandemii, by podnosić dzięki temu projektowi kluczowe kompetencje – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid. Czy to znaczy, że CSE Światowid staje się bardziej placówką edukacyjną niż kulturalną? - Chcemy pokazać nowe oblicze. Nie chcemy wchodzić w kompetencje specjalistów od edukacji, będziemy się posiłkowali ekspertami, którymi będą elbląscy nauczyciele. Będziemy jedynie koordynatorem przy współpracy z departamentem edukacji. A naszym zadaniem jest organizowanie pozalekcyjnych kreatywnych zajęć, innowacyjnych, wykorzystując nasze nowoczesne pracownie, jak tylko pozwolą na to przepisy związane z pandemią. Nie jesteśmy jednostką edukacyjną, chcemy tylko pokazać, gdzie dzieci po szkole mogą swoje kreatywne umiejętności realizować – twierdzi Antoni Czyżyk. Przebudowa CSE Światowid, w wyniku której powstały m.in. nowe pracownie, trzeci sala kinowa oraz zmodernizowana została sala sportowo-widowiskowa ma się zakończyć pod koniec marca.

RG