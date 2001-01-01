Prawie 600 tys. złotych na plac zabaw

Kilka dni temu informowaliśmy o otwarciu ofert na modernizacje placów zabaw. Dziś (16 września) urzędnicy otworzyli ofertę na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11.

Projekt budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 został zgłoszony do ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego w okręgu nr 2. Zyskał poparcie 376 głosujących i został skierowany do realizacji.

Do ratusza wpłynęła tylko jedna oferta. Firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina swoje usługi wyceniła na 590 tys. zł. Jest to „ciut" więcej niż szacunki urzędników, którzy na inwestycję przeznaczyli 580 tys. zł. Pewną ciekawostką jest fakt, że w Budżecie Obywatelskim koszt placu zabaw oszacowano właśnie na 590 tys. zł.

Do prezydenta należy decyzja, czy (po merytorycznym sprawdzeniu oferty) unieważnić i ewentualnie powtórzyć przetarg, czy znaleźć brakującą sumę.

