Prezydent spotka się z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

We wtorek, 3 marca o godz. 17 w holu Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Szańcowa 2) odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami dzielnic Zawodzie i Wyspa Spichrzów.

To kolejne spotkanie z cyklu spotkań prezydenta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Będą one okazją do zaprezentowania planów i kierunków rozwoju miasta w najbliższych miesiącach, a także rozmów na temat priorytetowych zadań służących podnoszeniu komfortu codziennego życia elblążan. O terminach i miejscach kolejnych spotkań będziemy informować Państwa przed każdym z nich.