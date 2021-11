Prezydent spotkał się z medalistą Ataku

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski spotkał się z Adamem Wiśniewskim, judoką Integracyjnego Klubu Sportowego „Atak” Elbląg, który wywalczył brązowy medal na Europejskich Igrzyskach Osób z Zespołem Downa we Włoszech.

Igrzyska SUDS Open Euro Trigames 2021 odbyły się we włoskiej Ferrarze (Włochy), w dniach 4-11 października. Skład polskiej reprezentacji tworzyli: pływacy, lekkoatleci, judocy i tenisista stołowy. Integracyjny Klub Sportowy „Atak” Elbląg reprezentował judoka Adam Wiśniewski, który zdobył brązowy medal w najliczniej obsadzonej kategorii do 73 kg. Adam pierwsze dwie walki wygrał, minimalnie przegrał pojedynek o wejście do finału i na koniec wygrał walkę o brązowy medal.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podczas spotkania pogratulował Adamowi sukcesu, wręczył prezenty i życzył powodzenia w kolejnych zawodach. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, uczestniczyli również trenerzy judoków IKS Atak Elbląg Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski, prezes klubu Tomasz Woźny oraz pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Kazimierz Falkiewicz.

Organizatorzy igrzysk przygotowali także pokazowy turniej judo, w którym reprezentacja Polski, w składzie z Adamem Wiśniewskim, zajęła drugie miejsc. W finale Polacy przegrali po dogrywce z gospodarzami igrzysk Włochami.