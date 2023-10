Profilaktyczna przypominajka dla mundurowych

- Zadbana kobieta w moim wieku, pełna energii, silna i w mundurze. To mogłam być ja - mówi Anna Wójcik, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, o swojej koleżance chorującej w przeszłości na nowotwór. Spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi odbyło się w środę (18 października) w budynku byłego kina Orzeł przy ul. Królewieckiej. Zdjęcia.

Październik uważany jest za miesiąc walki z rakiem piersi i ma zachęcać kobiety do profilaktyki, jaką są przede wszystkim badania. Niedawno pisaliśmy o spotkaniu, które z tej okazji odbyło się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wilkomirskiego. W sobotę (21 października) ulicami Elbląga przejdzie marsz, za którego organizację odpowiada Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. W czwartek (18 października) miało miejsce kolejne spotkanie z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa w budynku byłego kina Orzeł.

- Dziś naszymi słuchaczkami są kobiety z wojska - mówi Anna Wójcik, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa. - Kobieta najpierw musi zadbać o siebie, potem może być zdrową żoną, zdrową matką i zdrowym żołnierzem. Chcemy dziś trafić do tej grupy, bo jest coraz większa, a ja czuję, że jako wojskowe jesteśmy odpowiedzialne za inne kobiety, ich zdrowie i profilaktykę - dodaje.

Na spotkaniu skierowanym do kobiet w mundurach, nie zabrakło prelekcji na temat samobadania piersi, metodach leczenia raka, czy działaniu stresu na ludzki organizm. Wykłady prowadzili między innymi położna Monika Kaśkiewicz, ksiądz Piotr Wolikowski, psycholog onkologiczna Karolina Filipowicz-Winczur, onkolog radioterapeuta Agnieszka Stefanowicz oraz Amazonki. Podczas wydarzenia wystąpiły również Katarzyna Siwiecka z grupy „Szalone i Szalone Małolaty” oraz Mia Piaskowska z zespołu „Diamenty”.

- Zaczęło się od tego, że moja koleżanka zachorowała. Zdrowo się odżywiała, była wysportowana, śpiewała, realizowała swoje pasje, a jednak nagle jest informacja, że ma nowotwór złośliwy. To było dla mnie takie uderzenie. Zadbana kobieta w moim wieku, pełna energii, silna i w mundurze. To mogłam być ja. Ciążyła mi myśl, że mnie też może to spotkać, a mam trójkę dzieci. I co dalej? To była dla mnie motywacja, żeby zacząć działać w tym temacie, mój osobisty impuls, żeby mówić o raku i profilaktyce. To już trzeci rok, jak organizujemy takie spotkania. Chciałabym bardziej to nagłośnić, nie tylko w Elblągu, ale również w innych miastach i łączyć takie informacyjne spotkania z muzyką, żeby to było czymś przyjemnym. Tematy, które poruszamy, są ciężkie, z muzyką ich odbiór mógłby być inny, może łatwiej byłoby trafić do kobiet. Motywacją wszystkich nas tutaj jest po prostu chęć pomagania, ale przede wszystkim szerzenia wiedzy, żeby uchronić kobiety przed rakiem. Ważna jest ta świadomość, że rak nie wybiera i to może być każda z nas - mówi Anna Wójcik.

Rak piersi jest najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych wśród kobiet. W 2020 roku rozpoznano 2,3 miliona nowych przypadków, a 7,8 miliona kobiet żyło z rakiem rozpoznanym w ciągu ostatnich 5 lat.