Program Profilaktyki Gruźlicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zarejestrowano 24 przypadki gruźlicy na terenie miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Nadzorem epidemiologicznym objęto ponad 100 osób z kontaktu. W tym roku do 30 czerwca zgłoszono 9 rozpoznań gruźlicy. Sanepid zachęca do wzięcia udziału w Programie Profilaktyki Gruźlicy.

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania/odpluwania, głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem. Ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy w przypadku sporadycznego kontaktu z osobą chorą jest niewielkie. Dla osób szczególnie narażonych na zachorowanie przygotowany został Program Profilaktyki Gruźlicy, który realizowany jest przez podmioty podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie pacjent ma zapewnioną opiekę lekarską już na wczesnym etapie choroby oraz zwiększoną dostępność do świadczeń pielęgniarki środowiskowej, a także poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc. Badania są bezpłatne. Skierowanie nie jest wymagane. W związku z powyższym osoby, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, a miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub należą do grupy zwiększonego ryzyka, powinny zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do poradni chorób płuc i gruźlicy. Do grupy ryzyka należą osoby, u których stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: - obciążenie długotrwałą chorobą, - wczesne objawy gruźlicy płuc tj. kaszel utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie, nawracające stany podgorączkowe, nocne poty, osłabienie, szybka męczliwość, brak apetytu i utrata masy ciała, - uzależnienie od alkoholu i narkotyków, - palenie papierosów, - przyjmowanie leków osłabiających odporność, - niedożywienie. Informacje o Programie Profilaktyki Gruźlicy znajdziesz na stronie https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-gruzlicy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu