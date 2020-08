Przedszkole i żłobek z tarczy antykryzysowej

Elbląg złożył wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego na maksymalną kwotę prawie 5,9 mln złotych. Władze miasta chcą te środki przeznaczyć na budowę przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to jedna z części tzw. tarczy antykryzysowej dla samorządów związanej z epidemią koronawirusa, na którą w skali kraju przeznaczono 6 miliardów złotych. Dla każdego z samorządów wyliczono za pomocą algorytmu maksymalną kwotę, o którą może się ubiegać. Elbląg może liczyć na dokładnie 5 milionów 875 tysięcy 926 złote i o taką właśnie sumę do wojewody wnioskowały władze miasta. To wsparcie bezzwrotne, które ma być przeznaczone na społeczne inwestycje.

- Środki te planujemy przeznaczyć na budowę przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego. Co do wysokości przyznanych środków, to zgodnie z informacją ministerstwa kwota wyliczana była na podstawie algorytmu, w którym brane były pod uwagę proporcje budżetu danej gminy w wydatkach inwestycyjnych ogółem oraz tzw. „wskaźnik bogactwa” - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Kontrowersyjny algorytm

Tymczasem to właśnie algorytm, który rząd zastosował budzi największe kontrowersje. Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że „kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów”. Tymczasem nasz Czytelnik pan Daniel zwraca uwagę na to, że limit dla Elbląga jest najmniejszy spośród miast między 100 a 200 tysięcy mieszkańców. - Dlaczego mniejsze miasta pod względem mieszkańców jak np : Legnica, Wałbrzych, Kalisz, Włocławek dostają między 2 a 5 razy tyle? - pyta nasz Czytelnik.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju. Nadal czekamy na odpowiedź.



Ekologiczne przedszkole

Przedszkole i żłobek przy ul. Mielczarskiego, jak już informowaliśmy, ma powstać w latach 2021-2022 w miejsce istniejącej dotychczas placówki. Nowy parterowy obiekt być przeznaczony dla około 200 dzieci. - Budynek planowany jest do wykonania w systemie prefabrykowanym, drewnianym, charakteryzującym się niskimi kosztami eksploatacji oraz ekologicznym mikroklimatem panującym wewnątrz – informował nas kilka tygodni temu Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w kolejnym etapie zlecone zostanie wykonanie obiektu w trybie zaprojektuj-zbuduj, tzn. wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania dokumentacji projektowej i wybudowania obiektu.

Przetarg w tej sprawie ma być ogłoszony jeszcze w tym roku.