Przeglądamy majątki posłów (cz. 2.: Elżbieta Gelert i Robert Gontarz)

Raz w roku parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe. Ten obowiązek nakłada na nich ustawa o wykonywaniu mandatów posła i senatora. Kilka dni temu na parlamentarnych stronach internetowych pojawiły się najnowsze oświadczenia. Przyjrzeliśmy się majątkom posłom Ze względu na objętość materiału publikujemy sprawozdanie w częściach. Dziś: Elżbieta Gelert i Robert Gontarz.

Przypomnijmy, że co do zasady oświadczenia dotyczą sytuacji majątkowej posła w roku poprzednim niż składane oświadczenie. Przykładowo: oświadczenie składane w 2017 r. dotyczy sytuacji majątkowej parlamentarzysty w 2016 r. i analogicznie w latach następnych. Tu naszym czytelnikom należy się wyjaśnienie dotyczące roku 2019. Posłowie, którzy uzyskali reelekcję składali w tym roku trzy oświadczenia majątkowe: do 30 kwietnia za rok 2018, kolejne na koniec kadencji obejmujące rok 2019 r. i następne na początek kadencji sejmu.

Elżbieta Gelert (KO, Elbląg)

W wyborach 2019 r. Elżbieta Gelert ponownie uzyskała mandat posłanki na Sejm. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu oszczędności. W pierwszym dostępnym oświadczeniu majątkowym posłanki złożonym 19 kwietnia 2017 r. deklaruje ona oszczędności w wysokości 69 195 zł. W oświadczeniu złożonym 11 kwietnia 2018 r. wartość oszczędności wzrosła do 100 070 zł. Rok później (10 kwietnia 2019 r.) oszczędności spadły do 15 632 zł. Na koniec kadencji w oświadczeniu złożonym 5 września 2019 r. posłanka wykazała oszczędności o wartości 53 938 zł. W oświadczeniu złożonym 5 listopada 2019 r. widnieje już suma 76 tys. zł. W kolejnym (10 kwietnia 2020 r.) wartość oszczędności znów spadła do 54 630 zł. W następnym (12 kwietnia 2021 r.) oszczędności wzrosły do kwoty 410 663,81 zł. A w kolejnym (11 kwietnia 2022 r.) stopniały do kwoty 23 277,20 zł. Żeby „tradycji“ stało się zadość w kolejnym oświadczeniu (12 kwietnia 2023 r.) wartość oszczędności wzrosła do 91 968,17 zł.

W oświadczeniach z lat 2017 - 2023 posłanka nie zadeklarowała oszczędności w innych walutach i papierach wartościowych.

Elżbieta Gelert jest przedstawicielką tej mniejszości w Sejmie, która nie jest posłem (posłanką) zawodowym. Oznacza to, że nie otrzymuje uposażenia poselskiego, tylko wynagrodzenie ze swojego zakładu pracy. Elżbieta Gelert od 1998 r. jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Tytułem wynagrodzenia ze szpitala posłanka otrzymywała następujące kwoty: 214 958,80 zł (ośw. z 2017 r.), 227 228 zł (ośw. z 2018 r.), 262 891,90 zł (ośw. z 10 kwietnia 2019 r.), 162 280 zł (ośw. z 5 września 2019 r.), 262 891,90 zł, w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 35 230,34 zł oraz dodatek motywacyjny w kwocie 17 615,12 zł (ośw. z 5 listopada 2019 r.), 272 148,43 zł (ośw. z 2020 r.), 306 180,12 zł (ośw. z 2021 r.), 380 254,53 zł (ośw. z 2022 r.) i 225 765,92 zł (ośw. z 2023 r.).

Drugim źródłem dochodów posłanki była dieta poselska. Z tego tytułu Elżbieta Gelert w kolejnych oświadczeniach majątkowych deklarowała dochody w następującej wysokości: 29 182,32 zł, w tym 1 876,56 zł opodatkowana (ośw. z 2017 r.), 29 895,38 zł, w tym 2 535,38 zł opodatkowana (ośw. z 2018 r.), 29 805 zł (ośw. z 10 kwietnia 2019 r.), 19 958 zł (ośw. z 5 września 2019 r.), 29 805 zł (ośw. z 5 listopada 2019 r.), 29 978,89 zł (ośw. z 2020 r.), 30 062,40 zł (ośw. z 2021 r.), 37 578,05 zł, w tym opodatkowana 5 041,65 zł (ośw. z 2022 r.) i 47 966,35 zł, w tym 11 966 zł opodatkowane (ośw. z 2023 r.). W pojedynczych oświadczeniach majątkowych pojawiają się też dochody z innych źródeł. I tak: w oświadczeniu z 2018 r. posłanka poinformowała sprzedaży mieszkania za kwotę 215 tys. zł. W oświadczeniu z 10 kwietnia 2019 r. zadeklarowała wpływ 382 zł z InterRis Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Taka sama kwota z tego samego tytułu figuruje w oświadczeniu z 5 listopada 2019 r.

Sumujemy więc dochody posłanki wykazane w oświadczeniach majątkowych złożonych w latach 2017 - 2023. Ośw. z 2017 r.: 244 141,12 zł, ośw. z 2018 r. - 472 183,38 zł, ośw. z 10 kwietnia 2019 r. - 293 078,90 zł, ośw. z 5 września 2019 r. - 182 238 zł., ośw. z 5 listopada 2019 r. - 293 078,90 zł, ośw. z 2020 r. - 302 127,32 zł , ośw. z 2021 r. - 336 242,52 zł, ośw. z 2022 r. - 417 832,58 zł, ośw. z 2023 r. - 273 732,27 zł.

Swoistym uzupełnieniem powyższych akapitów częściowo tłumaczącym różnice w oszczędnościach posłanki jest zestawienie kredytów i wierzytelności w oświadczeniach majątkowych. Ale po kolei. W oświadczeniu z 2017 r. posłanka deklaruje kredyt hipoteczny na mieszkanie w PKO BP na kwotę 256 854 zł. W kolejnym (2018 r.) kredyty są już dwa: hipoteczny w PKO BP w wysokości 201 171,60 zł oraz konsumpcyjny w WBK w wysokości 50 612,24 zł. Przechodzimy do oświadczeń złożonych w 2019 r. W tym z 10 kwietnia posłanka wykazuje dwa kredyty: hipoteczny w PKO BP w wysokości 98 353,06 zł. i konsumpcyjny w Santander Bank w wysokości 32 988, 32 zł. W dokumencie z 5 września widnieją trzy kredyty: hipoteczny w PKO BP na kwotę 95 612 zł oraz dwa konsumpcyjne: w Santander Bank (5758 zł) i PKO (28 374 zł). W oświadczeniu z 5 listopada posłanka wskazała dwa kredyty: hipoteczny w PKO BP (92 277,63 zł) oraz konsumpcyjny w PKO (27 566,20 zł). Przechodzimy dalej. W oświadczeniu z 2020 r. widnieją nadal dwa kredyty: hipoteczny w PKO BP (46 354,26 zł) oraz konsumpcyjny w PKO BP (16 627 zł). W kolejnym oświadczeniu widnieje tylko kredyt konsumpcyjny w PKO BP w wysokości 13 177,93 zł. W dokumencie z 2022 r. posłanka wykazuje kredyt hipoteczny w PKO BP na kwotę 168 157 zł. W ostatnim złożonym oświadczeniu majątkowym (2023 r.) kwota kredytu hipotecznego w PKO BP wynosi już 27 832,71 zł.

Sumujemy więc rok po roku wysokość kredytów posłanki. Ośw. z 2017 r.: 256 854 zł, ośw. z 2018 r. - 251 783,84 zł, ośw. z 10 kwietnia 2019 r. - 131 341,38 zł, ośw. z 5 września 2019 r. - 129 744 zł., ośw. z 5 listopada 2019 r. - 119 843,83 zł, ośw. z 2020 r. - 62 981,26 zł , ośw. z 2021 r. - 13 177,93 zł, ośw. z 2022 r. - 168 157 zł, ośw. z 2023 r. - 27 832,71 zł.

W oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2017 - 2023 Elżbieta Gelert wykazała trzy samochody. BMW - 5 (rok produkcji 2013) w oświadczeniach składanych w latach 2017 - 2021. W oświadczeniu z 2022 r. pojawia się BMW - 5, ale już rok młodszy (rok produkcji 2014), a w ostatnim (2023 r.) - Audi A6, rok produkcji 2017.

Interesująco wygląda też „gospodarka mieszkaniowa“ posłanki. W oświadczeniach składanych w latach 2017 - 2020 posłanka wykazywała mieszkanie o powierzchni 76,5 m. kw. z miejscem garażowym o wartości 415 tys. zł. W oświadczeniu z 10 kwietnia 2019 r. (i kolejnych) ww. mieszkanie miało już wartość 420 tys. zł i „zniknął“ garaż.

W oświadczeniu z 2017 r. figuruje także mieszkanie o powierzchni 60 m. kw. o wartości 200 tys. zł. W następnych latach mieszkanie nie jest już deklarowane. W dokumencie z 2022 r. posłanka informuje o własności hipotecznej domu o powierzchni 137 m. kw. o wartości 850 tys. zł. i działki o powierzchni 0,057 (posłanka nie podała jednostki miary.) W kolejnym oświadczeniu (2023 r.) wartość domu wzrasta do ok. 900 tys. zł. W obu oświadczeniach posłanka deklaruje też dzierżawę od miasta działki o powierzchni 0,0475 ha. Posłanka nie zadeklarowała też wartości działki. W oświadczeniu z 2022 r. nazwa właściciela jest zamazana, w kolejnym dowiadujemy się, że dzierżawa jest od miasta Elbląg. W oświadczeniu z 2021 r. posłanka nie deklaruje żadnej posiadanej nieruchomości.

W żadnym oświadczeniu majątkowym posłanka nie zadeklarowała posiadania akcji, udziałów, zasiadania w organach spółek lub fundacji stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Robert Gontarz (PiS, Rybno)

Dziewiąta kadencja Sejmu jest debiutem Roberta Gontarza w izbie niższej parlamentu. W pierwszym oświadczeniu majątkowym z 23 października 2019 r. poseł zadeklarował oszczędności w wysokości ok. 33 900 zł. W kolejnym oświadczeniu z 14 kwietnia 2020 r. oszczędności wzrosły do 42 901,52 zł. W następnym oświadczeniu z 15 kwietnia 2021 r. oszczędności wzrosły do ok. 105 tys. zł. Oświadczenie z 6 kwietnia 2022 r. wskazuje oszczędności w wysokości ok. 137 tys. zł. W swoim ostatnim oświadczeniu majątkowym z 19 kwietnia 2023 r. poseł zadeklarował oszczędności w wysokości 260 tys. zł. W żadnym z oświadczeń Robert Gontarz nie wskazał oszczędności w walutach obcych lub w papierach wartościowych.

W oświadczeniu z 2019 r. wskazał następujące źródła dochodów: umowa o pracę w Energa Operator SA oddział w Toruniu - 48 451,31 zł oraz dieta radnego (sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - przyp. SM] - 19 283,60 zł. W oświadczeniu z 2020 r. poseł zadeklarował dochody z czterech źródeł: umowa o pracę w Energa Operator SA oddział w Toruniu - 52 433,18 zł, dieta radnego sejmiku województwa warmińsko - mazurskiego - 20 109,04 zł., uposażenie poselskie - 16 816,07 zł i dieta poselska - 4 091,83 zł. Dochody wskazane w oświadczeniu z 2021 r. pochodzą z uposażenia poselskiego - 105 380,62 zł, diety poselskiej - 30 062,40 zł oraz uprawnień związanych z urlopem bezpłatnym na czas sprawowania mandatu posła (zasilenie karty przedpłacowej, ulga za wykorzystanie energii elektrycznej, dodatkowe ubezpieczenie medyczne, Pracowniczy Plan Kapitałowy) oraz premia roczna za 2019 r. - 7 243,53 zł. W oświadczeniu z 2022 r. poseł wskazał trzy źródła dochodów: uposażenie poselskie - 144 159,40 zł, dieta poselska - 32 536,40 zł, w tym 4 958,15 zł opodatkowane oraz uprawnienia pracownicze związane z urlopem bezpłatnym na czas sprawowania mandatu posła - 1 731,03 zł. Dochody wskazane w oświadczeniu z 2023 r. to: uposażenie poselskie - 184 696,46 zł., dieta poselska - 45 466,15 zł oraz uprawnienia związane z urlopem bezpłatnym - 2 473,09 zł.

Sumujemy więc dochody posła deklarowane w oświadczeniach majątkowych. Ośw. z 2019 r. - 67 824,91, ośw. z 2020 r. - 93 450,12 zł, ośw. z 2021 r. - 142 686,55 zł., ośw. z 2022 r. - 183 384,97 zł., ośw. z 2023 r. - 232 635,70 zł.

Pierwszy samochód w majątku Roberta Gontarza pojawia się dopiero w oświadczeniu z 2022 r. Poseł poinformował o posiadaniu Volkswagena Jetty, rok produkcji 2016. W oświadczeniu z kolejnego roku również pojawia się ww. pojazd.

W oświadczeniach składanych w latach 2017 - 2023 poseł nie wykazał żadnej nieruchomości oraz posiadania akcji, udziałów, zasiadania w organach spółek lub fundacji stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

