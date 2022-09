Przejdą ulicami dla Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości

Inicjatywy Stowarzyszenia Wiosna, odpowiadającego za projekty takie jak Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, realizowane są także w Elblągu i w regionie. W piątek (30 września) wolontariusze przejdą ulicami Elbląga, by zachęcać do włączenia się do pomagania.

Wolontariusze wyruszą z placu Konstytucji w piątek o godz. 17. - Szlachetna Paczka rejon Elbląg i Akademia Przyszłości działające w naszym mieście serdecznie zapraszają na marsz – zachęca Katarzyna Kozioł organizująca wolontariat w Elblągu. - Zaczynamy zbiórką pod pomnikiem na placu Konstytucji i przejdziemy na Stare Miasto. Chcemy zachęcić do działania razem z nami. W całym kraju odbyły się ostatnio "studniówki" Szlachetnej Paczki w miastach wojewódzkich. Teraz w innych miastach też chcemy pokazać, że do Weekendu Cudów, finału Szlachetnej Paczki, zostało około stu dni. Wystarczy znaleźć trochę czasu i zabrać ze sobą dobry humor. Serdecznie zapraszamy całe rodziny. Dla najmłodszych szykujemy drobne słodkości - mówi wolontariuszka. Jak czytamy na stronie Szlachetnej Paczki, jest ona "jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Działamy od 2001 r. i wbrew pozorom, nie zajmujemy się robieniem paczek. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami. Akademia przyszłości to z kolei program, który "od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Akademia wyposaża Dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu, przede wszystkim buduje w dziecku poczucie własnej wartości". W wolontariat i różne formy pomocy związane z działalnością Stowarzyszenia Wiosna można włączyć się również w Elblągu, np. kontaktując się z organizatorami przez Facebooka, a także poprzez formularze na stronach inicjatyw podane na dołączonych grafikach.

TB