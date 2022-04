Przełom w sprawie ścianki?

Ścianka wspinaczkowa przy IV LO, które należy do Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, zostanie ponownie otwarta? Takie informacje przedstawiła wczoraj (7 kwietnia) Wspinalnia w swoich mediach społecznościowych.

- Po długich, prawie rocznych i bardzo konstruktywnych rozmowach, do których doszło także dzisiaj, doszliśmy do osiągnięcia kompromisu – poinformowała wczoraj (7 kwietnia) na Facebooku Wspinalnia. - O otwarciu ściany (bo o tym mówimy) poinformujemy najszybciej, jak się da. Dziękujemy wszystkim razem i z osobna za wsparcie i dobre słowo – czytamy w mediach społecznościowych firmy.

Na łamach portEu o zawieszeniu działalności jedynej w regionie ścianki wspinaczkowej pisaliśmy pierwszy raz we wrześniu 2021. Przypomnijmy, że po wejściu IV LO w nową strukturę Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, strony nie mogły dojść do porozumienia w kwestii podpisania nowej umowy. Wygląda na to, że firmie i szkole, której organem prowadzącym jest miasto, udało się wreszcie osiągnąć konsensus.

Jak wygląda to porozumienie i jak będą się prezentowały możliwości korzystania ze ścianki przez uczniów i mieszkańców w ogóle? Dziś (8 kwietnia) wysłaliśmy do Wspinalni, Zespołu Szkół i Placówek Sportowych oraz Urzędu Miejskiego pytania w tej sprawie.

Na ponowne otwarcie ścianki entuzjastom tego sportu w Elblągu przyszło długo poczekać. "Brawo", "czekamy", "mega wieści", "nie mogę się doczekać", "super", "czekamy na info" – komentują teraz w mediach społecznościowych zapowiedź otwarcia ścianki pasjonaci wspinaczki.