"Przy szkole powinno być bezpieczniej"

Jeden z mieszkańców Elbląga wnioskuje o działania, które mają poprawić bezpieczeństwo w okolicy SP 12 przy Zajchowskiego. Władze miasta wskazują, że niektóre propozycje zostaną wprowadzone, inne przeanalizowane.

Elblążanin swoje propozycje przedstawił na spotkaniu z grupą radnych, interpelację w tej sprawie napisał Antoni Czyżyk (KO). Co proponuje mieszkaniec?

- Proszę o interwencję w sprawie wykonania słupków/barierek uniemożliwiających wjazd i parkowanie na chodniku prowadzącym do wejścia do szkoły – pisze mieszkaniec. Dotyczy to oczywiście części chodnika, która nie posiada barierek. - Jestem rodzicem odprowadzającym dzieci do szkoły i codziennie jest taka sytuacja, że przejście chodnikiem jest bardzo utrudnione ze względu na zaparkowane tam samochody. Dodatkowo kierowcy wykonują manewry cofania, wjazdu, zjazdu z chodnika, często robią to chaotycznie i w pośpiechu, bo muszą gdzieś zaparkować i wysadzić dziecko do szkoły. Nie zwracają uwagi na pieszych/dzieci, którzy idą chodnikiem i ci kierowcy stwarzają poważne zagrożenie potrącenia pieszego. Zaznaczam, że tuż przed samym wejściem do szkoły znajduje się specjalna luka między barierkami służąca właśnie do zatrzymania się i bezpiecznego opuszczenia auta przez ucznia, prosto do szkoły – pisze elblążanin. Podkreśla, że na Zachowskiego są znaki zakazu zatrzymywania się, jednak kierowcy ich nie przestrzegają.

Kolejna propozycja rodzica dotyczy wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych na Zajchowskiego od strony Żłobka Miejskiego nr 4.

- Tu też występuje sytuacja jak wyżej opisana, kierowcy stawiają auta gdzie się da, nawet na sugerowanym przejściu dla pieszych. Miejsce, które jest przedstawione na zdjęciu, zdecydowanie wygląda i sugeruje, że jest to przejście dla pieszych, ale kierowcy tego nie wiedzą, bo nie ma żadnego oznakowania poprawiającego bezpieczeństwo w tym miejscu – wskazuje. Dodaje, że wniosek został sporządzony za wiedzą, porozumieniem i poparciem ze strony dyrekcji i Rady Rodziców SP 12.

Na interpelację odpowiedział prezydent Michał Missan. Wskazuje, że przypadku ul. Zajchowskiego zagospodarowanie jej otoczenia od niemal 20 lat nie uległo zmianie.

Fot. Anna Dembińska

- Wzdłuż ogrodzenia szkoły funkcjonuje szeroki chodnik, który od jezdni oddzielają bariery ochronne. Przejazd po tej ulicy w znacznej części jest jednokierunkowy, obowiązuje tu zakaz zatrzymywania i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Według statystyk zdarzeń drogowych w ostatnich latach 2020-2023 nie było wypadków a jedynie 4 kolizje pojazdów (w tym 3 w obrębie wyznaczonych miejsc postojowych przy bloku nr 2-10), bez udziału pieszych i dzieci. Wskazane przez rodzica miejsca szczególnego zagrożenia pieszych (...) nie były miejscami jakichkolwiek zdarzeń drogowych – wskazuje prezydent Elbląga. Podkreśla jednak, że jako zarządca drogi jest za propozycją dodatkowego montażu barier na wysokości wejścia do szkoły. To zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale tego roku.

- Zgłoszona druga propozycja, wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych przy posesji Żłobka Miejskiego nr 4, zostanie skierowana pod obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gdyż zgodnie z przepisami szczegółowymi wprowadzonymi w roku 2003 r., przejścia dla pieszych powinny funkcjonować w obrębie skrzyżowań dróg publicznych, na drogach układu podstawowego, po których kursuje komunikacja publiczna, a ul. Zajchowskiego do takich nie należy – podkreśla prezydent Elbląga. Dodaje jednak, że doraźnie na ul. Zajchowskiego zostanie wykonana zmiana oznakowania pionowego: zmniejszona prędkości z 40 km/h na 30 km/h i zamontowany znak ostrzegawczy A-17 „uwaga dzieci”.