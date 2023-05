Przyjedź swoim samochodem i sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą

Przyjedź swoim samochodem i sprawdź się czy jesteś dobrym kierowcą. Już w najbliższą sobotę (13 maja) po raz drugi w tym roku każdy będzie mógł wziąć udział w II rundzie Samochodowych Mistrzostw Okręgu. Takie niecodzienne, otwarte dla wszystkich zawody samochodowe organizuje Automobilklub Elbląski.

Zaproszenie na zawody skierowane jest do kierowców dysponujących własnym samochodem osobowym oraz pilota. Rywalizacja wyłoni najlepszy zespół - kierowcę i pilota. W sobotę (13 maja) od godz. 09:30 w Elblągu na terenie parkingu przy salonie Fiat/Peugeot ulica Nowodworska zostaną rozegrane zawody samochodowe polegające między innymi na próbie sprawności kierowania pojazdem test znajomości przepisów BRD oraz jazdy po mieście, na trasie o długości około 20 km jeden odcinek z opisem nawigacyjnym. W zawodach nie chodzi o to by pokonać trasę jak najszybciej ale jak najdokładniej zgodnie z przepisami BRD – podkreśla Edward Łebkowski – Komandor rajdu. W ten sposób promujemy bezpieczną i ekologiczną jazdę.

Na sobotnią rywalizację może zgłosić się każdy kierowca, który przyjedzie swoim samochodem. Do rozegrania konkurencji jazdy po mieście konieczny jest nawigator – pasażer. Zawody potrwają około 2 godzin, po których wyłonieni zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.