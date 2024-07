Psi obowiązek

W poniedziałek (1 lipca) był Dzień Psa, który na pewno obchodziło wielu właścicieli tych czworonogów. Jednak posiadanie zwierzaka to też obowiązki, do których należy między innymi sprzątanie po nich w przestrzeni publicznej. Nie wszyscy mieszkańcy Elbląga niestety się z nich wywiązują...

Zauważyliśmy, że w wielu miejscach w Elblągu wciąż niektórzy mieszkańcy mają problem ze sprzątaniem po swoich pupilach, mimo że jest to ich prawny obowiązek. Obecnie za niewywiązywanie się w niego, grozi mandat w wysokości 500 zł na podstawie Kodeksu wykroczeń art. 145 lub na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 10 ust 2a.

Zwróciliśmy się do elbląskiej Straży Miejskiej z kilkoma pytaniami w tej sprawie. Chcieliśmy wiedzieć, jak często strażnicy dostają zgłoszenia na temat właścicieli, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach i jak reagują w sytuacjach, kiedy są tego świadkami.

Reagują i pouczają

- W każdym przypadku, kiedy strażnik stwierdzi, że właściciel psa nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku, zawsze podejmuje czynności - mówi Paweł Mazurek, naczelnik oddziału Straży Miejskiej w Elblągu. - Najczęściej pouczamy elblążan, że należy sprzątać po swoich pupilach. Rozmawiamy z nimi i tłumaczymy, jakie obowiązki do nich należą.

Te obowiązki, jak dodaje Paweł Mazurek, to sprzątanie po swoich czworonogach z miejsc ogólnodostępnych, czyli dróg dla pieszych i trawników; stosowanie się do zakazów wyprowadzania psów w miejscach takich jak place zabaw oraz sprawowanie kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, aby nie było uciążliwe dla otoczenia.

Mimo zakazu wyprowadzania pupili na tereny placów zabaw, Paweł Mazurek przyznaje, że strażnicy często je kontrolują, bo razem z parkami i skwerami, są to miejsca, gdzie właściciele najczęściej przychodzą z psami.

- Staramy się, żeby właściciel psa zrozumiał, jakie obowiązki na nim ciążą i jak ważne jest sprzątanie po swoich pupilach - dodaje.

fot. Mikołaj Sobczak

Ważna jest reakcja

W sytuacji, w której jesteśmy świadkami, że ktoś nie sprząta po swoim czworonogu, zawsze możemy zgłosić takie zachowanie do Straży Miejskiej. Jak wyznaje Paweł Mazurek, dyżurny rzadko dostaje taką informację, jednak na każde otrzymane zgłoszenie straż reaguje.

- W ciągu roku strażnicy miejscy nakładają kilkanaście mandatów za zanieczyszczenie terenu przez psa - mówi naczelnik oddziału.

Co na spacer?

We wrześniu 2023 roku Straż Miejska przeprowadziła akcję pod hasłem... „Uwaga, krecik puka w taborecik”, która miała na celu przypomnienie właścicielom psów o ciążących na nich obowiązkach oraz przestrzec ich przed konsekwencjami.

- W jej trakcie rozdawane były ulotki oraz woreczki na psie odchody - informuje Paweł Mazurek.

Oprócz posiadania przy sobie podczas spacerów woreczków na odchody, właściciele czworonogów powinni też pamiętać o wyrzucaniu ich do specjalnie oznaczonych do tego pojemników, które umieszczane są na zlecenie zarządcy terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

- Powinny być one ustawione w takiej ilości, by zapewnić utrzymanie czystości - zauważa Paweł Mazurek.

Mówi o tym uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z 28 maja 2015 roku. Czytamy w niej m.in. „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi oraz do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierząt, aby nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego”.