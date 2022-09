Punktów karnych na kursie już nie anulujesz

Od 17 września znikają odpłatne kursy redukujące punkty karne dla kierowców, jakie organizowały Wojewódzkie Ośrodku Ruchu Drogowego. I pojawił się dodatkowy problem, który sygnalizuje nam Czytelniczka.

"Próbowałam dziś ustalić w WORD i w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu czy punkty karne udzielone w październiku 2021 anulują się według starych zasad w październiku 2022 czy mam wykupić kurs, który anuluje mi punkty. Odpowiedziano mi, że nic na ten temat nie wiedzą. Kurs redukujący punkty jest tylko do 17. września 2022 i kosztuje 300 zł. Pytanie: po co płacić za kurs, jeżeli według starych przepisów punkty wyzerują się jeszcze w tym roku? Kto jest osobą do udzielenia wyjaśnień? WORD odsyła na policję, policja nic nie wie” - napisała do nasz Czytelniczka.

Sprawdziliśmy, że zgodnie z nowelizacją przepisów 17 września znikają w Polsce kursy redukujące punkty karne dla kierowców. W zamian Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje inne rozwiązanie. „W rozporządzeniu, które w kwietniu zostało już skierowane do konsultacji, zaprojektowano, iż każdy kierowca przekraczający 24 punkty karne będzie odbywał obowiązkowo kurs reedukacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego obejmujący 28 godzin. Kierowca zapłaci 500 zł i będzie miał za to po kilkanaście godzin pogadanek i „zajęć warsztatowych”” - czytamy w portalu brd.pl, który jest pośwęcony sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

To problemu naszej Czytelniczki oczywiście nie rozwiązuje. Zbigniew Kiersz, dyrektor WORD w Elblągu, w odpowiedzi na nasze pytania napisał, że kwestie anulowania punktów karnych regulowały jeszcze do niedawna przepisy (chodzi o art. 130 prawa o ruchu drogowym jak i rozporządzenie do ustawy), ale zostały one uchylone.

- Pozostał jedynie przepis art.98 ust. I Ustawy o kierujących pojazdami, do którego nie wydano przepisów wykonawczych, więc nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zadane pytania – napisał nam w odpowiedzi.

Zdaniem elbląskiej policji po zmianie przepisów, „nowa (zmieniona) ewidencja kierowców naruszających przepisy obejmuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego sprzed wejścia w życie nowych rozwiązań, w brzmieniu dotychczasowym. Do tych naruszeń w zakresie liczby przypisanych punktów oraz ich usuwania stosuje się przepisy dotychczasowe” - napisał do nas Jakub Sawicki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, dodając że decyzja o tym, czy nasza Czytelniczka skorzysta z najbliższego kursu anulującego punkty karne (ma czas do 17 września), „zależy wyłącznie od pani”.

Warto wspomnieć, że od 17 września wchodzi w życie również nowy taryfikator mandatów, o wiele ostrzejszy niż dotychczasowy. Na przykład jeśli kierowca przekroczy prędkość o 31-40 km/h za pierwszym razem będzie musiał liczyć się z mandatem w wysokości 800 zł i 9 punktami karnymi. Gdy policja złapie go na przekroczeniu prędkości po raz kolejny kara wzrośnie do 1,6 tys. zł i 10 punktów. Im cięższa noga, tym kara wyższa... Na dodatek punkty będą teraz liczone przez dwa lata, a nie jak było dotychczas - przez rok. I dopiero po dwóch latach od danego wykroczenia będą anulowane.