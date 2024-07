Radna pyta o park

W sprawie naprawy sprzętów w parku Dolinka – taką interpelację przygotowała radna Elżbieta Banasiewicz (PiS). Porusza też kwestię dostępności toalet w tym miejscu.

Jak podkreślała w czerwcu Elżbieta Banasiewicz w swoim piśmie, dwa sprzęty do zabawy były od dłuższego czasu nieczynne, a "po karuzeli został jedynie słup". Zdaniem radnej rodzice skarżą się też na to, że w pobliżu placu zabaw brakuje toalet, najbliższe są ustawione za daleko, przy ul. Moniuszki.

Na interpelację odpowiedziała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

- Park Dolinka to teren administrowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, który poinformował, że w dniu 6 czerwca przeprowadzono naprawę dwóch zjazdów linowych umiejscowionych na górce. Wcześniej oba zjazdy były wyłączone z użytkowania ze względu na konieczność ich naprawy. Na chwilę obecną na terenie parku znajdują się trzy takie urządzenia i wszystkie są sprawne. Odnośnie karuzeli bujanej „Volador”, w wyniku intensywnej eksploatacji urządzenia, niektóre elementy uległy zniszczeniu. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu urządzenie zostało czasowo wyłączone z eksploatacji do momentu jego naprawy. Ponieważ urządzenia placów zabaw są certyfikowane pod wzglądem norm bezpieczeństwa, części zamienne do nich muszą spełniać odpowiednie wymagania i zamawiane są u producenta, co trwa nawet do kilku tygodni – podkreśla wiceprezydentka Elbląga. Jeśli chodzi o toalety podkreśla, że na terenie parku Dolinka ustawionych jest łącznie pięć bezpłatnych przenośnych kabin WC, dwie funkcjonują przez cały rok, a dodatkowe trzy są dostawiane w okresie wiosenno– letnim.

- Dwie kabiny zlokalizowane są w obrębie amfiteatru przy ul. Moniuszki, a pozostałe trzy wzdłuż alejki od strony ul. Górnośląskiej, w niewielkiej odległości od głównego placu zabaw. Z uwagi na istniejące wąskie mostki znajdujące się nad rzeką Kumielą, dojazd i serwisowanie toalet przenośnych bezpośrednio w pobliżu placu zabaw jest uniemożliwione – zaznacza Katarzyna Wiśniewska.