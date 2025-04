Radni KO się chwalą (komentarz)

- Ponieważ wiele spraw jest przekazywanych na bieżąco przez prezydenta w różnych mediach społecznościowych, chcielibyśmy aby i ci, których takowych mediów społecznościowych nie posiadają, mieli świadomość, co w Elblągu się dzieje, jakie są plany do realizacji w tym roku i jak, mam wielką nadzieję i właściwie przekonanie, nasze miasto będzie wyglądało w grudniu tego roku będzie wyglądało, gdy wiele inwestycji już zafunkcjonuje – mówiła Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu na zwołanej dziś (2 kwietnia) konferencji prasowej radnych Koalicji Obywatelskiej.

Powstaje pytanie, czy rolą mediów lokalnych (i szerzej mediów) jest wyręczanie radnych, którzy ze swoimi informacjami nie mogą się przebić przez swoje media społecznościowe. Na to pytanie czytelnicy portElu muszą odpowiedzieć sobie sami. Radni Koalicji Obywatelskiej w Elblągu są „opcją rządzącą”, prezydent Michał Missan jest politykiem Platformy Obywatelskiej. Nic więc dziwnego, że radni na konferencji przedstawili przyszłość Elbląga jako krainy „mlekiem i miodem płynącej”. Nie będziemy naszych czytelników zanudzać wypowiedziami radnych z pierwszej części konferencji, lokalne media elbląskie o wszystkich zagadnieniach poruszanych przez radnych pisały wcześniej i w szerszym zakresie. I nie zawsze był to obraz „krainy sielskiej, anielskiej”.

Kilka dni temu lokalne media (Elbląska Gazeta Internetowa portEl również) zamieściły artykuł sponsorowany Urzędu Miejskiego „Miliony (powodów), by rozwijać Elbląg”, w którym prezydent przedstawił najważniejsze informacje dotyczące przewidywanych inwestycji. Radni na swojej konferencji w większości powtórzyli wiadomości, o których czytelnicy naszej gazety dowiedzieli się wcześniej i w szerszym kontekście.

Zapytaliśmy więc radnych, czy czytają lokalne media, gdyż jak już wspomnieliśmy wyżej, o wszystkich „newsach”, o których poinformowali dziennikarzy, elbląskie media zdążyły już napisać.

- Czytamy media lokalne. Państwo napisaliście [o inwestycjach – przyp. SM]. W mediach społecznościowych było, ale proszę mi wierzyć, że do wielu osób to nie dotarło. Trzeba to albo powtórzyć, albo w innym medium przekazać – wyjaśniła Grażyna Kluge.

- Ja zapytam, czy Państwo słuchacie? W mediach było pisane o tym, co w Elblągu się dzieje. My chcemy podkreślić jaką rolę pełnią radni. To dzisiejsze spotkanie jest ku temu skierowane, żeby powiedzieć, że my bierzemy czynny udział. Cofnąłem się również do poprzedniej kadencji, mówiąc, że radni konsekwentnie wspierają działania – dodał Antoni Czyżyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. - Prezydent słucha radnych. Chcemy podkreślić tę dobrą współpracę radnych z prezydentem.