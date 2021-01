Radni o miejskiej komunikacji

Komunikacja miejska w Elblągu już 28 dni funkcjonuje według nowej organizacji, która nie spotkała się z entuzjazmem mieszkańców miasta. Dziś (28 stycznia) tym problemem zajęli się elbląscy radni. Tytułem dygresji; radni nie uczestniczyli w opracowywaniu nowej organizacji komunikacji miejskiej.

- Zakończyliśmy wielomilionowe inwestycje w Tramwajach Elbląskich i zgodnie z ideą, że to właśnie tramwaje będą głównym środkiem transportu zbiorowego skorygowaliśmy rozkłady jazdy tak, aby to tramwaj był głównym środkiem komunikacji zbiorowej, a autobusy uzupełniały te połączenia, których nie może obsłużyć tramwaj. Doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić nowy rozkład jazdy, tak aby zapewnić wszystkie połączenia, które były do tej pory. I te połączenia są zabezpieczone, niektóre są z przesiadkami, ale nie ma takiej sytuacji, że kiedyś było połączenie z punktu A do punktu B, a dziś go nie ma. Zdawaliśmy sobie sprawę, że konieczność przesiadek nie będzie przyjęta z zadowoleniem – mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji: bezpieczeństwa i spraw samorządowych oraz gospodarki miasta.

- Poprzedni układ komunikacyjny był drogi w utrzymaniu. Skoro mamy swoją spółkę tramwajową, to warto było dokonać zmian, żeby te tramwaje się napełniły. Trzeba było usunąć kursy, którymi jeździł jeden człowiek na dwa tygodnie – dodał Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. - Żeby zachować odpowiednią dla naszego miasta częstotliwość, musieliśmy poskracać trasy. Dopiero skrócenie trasy spowoduje, że dany wóz częściej się na tej trasie pojawi.

Zarząd Komunikacji Miejskiej otrzymał ok. 200 merytorycznych uwag dotyczących funkcjonowania komunikacji (część z tych uwag się powtarzała). ZKM dokonał 51 korekt w komunikacji autobusowej polegających na zmianie godzin odjazdów, 19 korekt w tramwajowej, uruchomiono dwa dodatkowe kursy na linii nocnej oraz wydłużono linię nr 17 do Zawady.

Problemy z zakupem biletów.

- Zdajemy sobie sprawę, że system dystrybucji biletów pogorszył się. Ale nie jest to nasza wina. Zniknęły kioski Ruchu, które były podstawowym punktem zakupu biletu. Obniżenie ceny biletu u kierowcy do 3 zł spowodowało większe zainteresowanie tym rodzajem. W związku z tym małe sklepiki zaczęły rezygnować ze sprzedaży biletów papierowych [po 2,80 zł – przyp. SM] – wyjaśniał Artur Bartnik.

Rozwiązaniem ma być instalacja nowego biletomatu na pętli przy ul. Ogólnej (jeżeli będą na to środki finansowe), promocja Elbląskiej Karty Miejskiej oraz korzystanie z operatorów internetowych. Od kwietnia mają pojawić się autobusy z biletomatami.

W komunikacji elbląskiej prowadzonej przez ZKM obowiązują różne ceny biletów, często bilet w tym samym zakresie ma różne ceny w zależności od tego, gdzie pasażer kupuje bilet. Przykład: bilet godzinny kupiony w biletomacie kosztuje 2,80 zł; u kierowcy lub motorniczego – 3 zł.

- Powinno być tak, że bilet, który zapewnia tę sama funkcjonalność, powinien kosztować tyle samo. Wydaje nam się, że te 20 groszy dopłaty w przypadku biletu kupionego u kierowcy lub motorniczego uzasadnia wyższa cenę, za to, że kupujemy u kierowcy. Bilet kupiony w telefonie komórkowym traktujemy jako bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym autobusem. Kosztuje on 2,30 zł i jest to duża różnica. Byłoby niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy kupowaliby bilety papierowe, żeby ten bilet był o 50 groszy tańszy. Jeżeli kiedyś dojdzie do dyskusji nad cenami biletów, to stoimy na stanowisku, ze te ceny powinny być wyrównane i też powinien być to bilet czasowy, który by wiele rzeczy rozwiązał. Na karcie EKM przejazd kosztuje 2,30 zł, z jedną przesiadka 2,31 zł – mówił Artur Bartnik.

Problemy z nowymi liniami autobusowymi

Radni zgłaszali sygnały mieszkańców dotyczących przebiegu nowych linii autobusowych. Pojawiła się propozycja zmiany trasy linii 21, która miałaby obsłużyć również osiedle przy ul. Legionów.

- „21” jedzie po takiej trasie, aby umożliwić przesiadanie się na jednym przystanku użytkownikom linii „24”. Jeżeli pasażerowie zgłoszą do nas takie problemy bezpośrednio – zmiana trasy nie jest żadnym problemem. – wyjaśniał dyrektor ZKM.

Kolejną kwestią jest skrócenie linii nr „12”. Niestety ZKM nie przewiduje powrotu „12” na starą trasę. Mieszkańcy północnych dzielnic Elbląga (Próchnik, Krasny Las) są zmuszeni korzystać z przesiadek. - Wydaje się, że rozwiązanie z przesiadkami, ale z częstszymi kursami jest lepsze – powiedział Artur Bartnik.

Poruszana też była sprawa dojazdu na cmentarz Dębica.

- Na Dębicę można dojechać z przesiadką. Podczas obowiązywania poprzedniego rozkładu jazdy też były miejsca w Elblągu, z których nie można było dojechać na Dębicę bez przesiadek. Dziś te miejsca przemieściły się gdzie indziej – poinformował Janusz Nowak.

Kolejną sprawą było skomunikowanie Zawady i Nad Jarem ze Szpitalem Miejskim.

- Zdecydowaliśmy się na linię „23”. Pętla autobusowa na dworcu PKP jest dobrym miejscem przesiadkowym, gdzie można się przesiąść i pojechać dalej – wyjaśniał Artur Bartnik. - Jeżeli spróbujemy przeciągnąć inną linię, to wzrośnie czas przejazdu oraz nieznaczenie, ale jednak wzrosną też koszty – mówił dyrektor ZKM.

Włączenie komunikacji gminy Elbląg w system komunikacji zbiorowej miasta Elbląg

Od 1 stycznia po Elblągu kursują autobusy oznaczone dwoma cyframi zaczynającymi się od 4 i 5. Organizatorem przewozów jest gmina Elbląg, a te linie funkcjonują na odmiennych zasadach niż linie „miejskie”. Radny Marek Osik zacytował pytanie mieszkańca, czy nie można by połączyć obu komunikacji. Z odpowiedzi Artura Bartnika wynika, ze jest to nieopłacalne... dla gminy Elbląg.

- Jednym z podstawowych problemów integracji jest to, że jest to komunikacja dotowana przez skarb państwa w wysokości 3 zł na wozokilometr. Dotacja przysługuje tylko na linie podmiejskie. W związku z tym dla gminy jest nieopłacalne połączenie się we wspólny system, bo staną się wtedy komunikacja miejską i stracą dofinansowanie – wyjaśniał dyrektor ZKM.

ZKM deklaruje, że jest gotowy na dalsze korekty w organizacji komunikacji miejskiej.