Radni wnioskują do prezydenta o program szczepień przeciw HPV

W poniedziałek (14.02) podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych radni przyjęli w głosowaniu skierowany do prezydenta Elbląga wniosek o rozpoczęcie prac nad programem szczepień przeciw wirusowi HPV.

- Wnioskujemy do pana prezydenta o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem programu profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV - taki wniosek jednogłośnie przyjęli w poniedziałek członkowie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Jego inicjatorką jest radna Halina Sałata. Głosowanie nad wnioskiem poprzedziła dyskusja z udziałem wiceprezydenta Elbląga Michała Missana, dotycząca możliwości finansowania programu z budżetu miasta. Stanęło na tym, że radni głosują na razie wniosek dotyczący rozpoczęcia prac nad przygotowaniem projektu tego programu.

- Zdaję sobie sprawę, że opracowanie takiego programu wymaga pracy, spotkań, opracowań. Czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym, są to kwestie do ustalenia. Myślę, że realny jest tutaj 2023 rok. Teraz chodzi o przygotowanie projektu i o to, by być gotowym na jego realizację. Można w budżecie na przyszły rok takie finanse zaplanować - mówiła radna Halina Sałata.

Jaka grupa wiekowa i jak wiele dziewcząt i chłopców mogłoby być objętych takim programem? Tego mamy dowiedzieć się w trakcie jego opracowywania. Od kilkunastu lat na rynku dostępne są szczepionki przeciwko najpopularniejszym typom wirusa HPV. Chronią one zaszczepione osoby przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, a tym samym przed nowotworzeniem. Szczepienie przeciwko wirusowi HPV jest zalecane przez WHO i w Europie zachodniej jest praktykowane od lat. W Polsce jest szczepieniem dobrowolnym. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialny jest za powstawanie m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka prącia, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi.

W naszym województwie program darmowych szczepień przeciw wirusowi HPV realizowały m. in. samorządy: Olsztyna, Kętrzyna, Ełku i Giżycka. Przypomnijmy, że w naszym mieście w 2015 roku 55 szczepionek uczennicom dwóch szkół w Elblągu i w Gronowie Górnym ufundował Elbląski Klub Rotary.