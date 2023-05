Radny pisze do prezydenta, prezydent odpowiada. A do remontu daleko

Radny napisał interpelację ws. remontu ulicy Portowej. Wiceprezydent Janusz Nowak odpowiedział. Po kilku miesiącach radny ponownie wysłał interpelację. Tym razem odpisał Witold Wróblewski. Efekt: dziury na ulicy Portowej nadal straszą.

Wrzesień 2022 roku. Do ratusza wpływa interpelacja radnego Rafała Traksa (PiS) w sprawie ulicy Portowej. „Aktualnie droga prowadząca do nieruchomości [Zarządu Portu Morskiego - przyp. SM] jest w bardzo złym stanie - w szczególności mowa tu o licznych dziurach w nawierzchni ulicy, jak i popękanym i nierównym asfalcie. Miejsce to powinno odpowiadać roli, którą będzie pełnić Port Morski w Elblągu, w tym dojazd do budynku Zarządu powinien być zarówno przejezdny, jak i odpowiadać randze miejsca, do którego prowadzi“ - napisał radny do prezydenta miasta.

Wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak odpowiedział wówczas, że trwa opiniowanie funduszy europejskich dla naszego województwa na lata 2021 - 2027. I realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu projektu „Rozwój portu morskiego w Elblągu“. “Do czasu realizacji zadania, wykonywane będą niezbędne prace remontowe i utrzymaniowe, w ramach bieżącego utrzymania dróg, w zakresie możliwości finansowych“ - deklarował Janusz Nowak w swojej odpowiedzi.

Szacowany koszt przebudowy ulicy wynosił wówczas 17,5 mln zł. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

ul. Portowa (fot. Anna Dembińska)

Minęło kilka miesięcy. W maju tego roku radny Rafał Traks powtórnie upomniał się o ul. Portową. „„Aktualnie droga prowadząca do nieruchomości [Zarządu Portu Morskiego - przyp. SM] jest w bardzo złym stanie - w szczególności mowa tu o licznych dziurach w nawierzchni ulicy, jak i popękanym i nierównym asfalcie. Miejsce to powinno odpowiadać roli, którą będzie pełnić Port Morski w Elblągu, w tym dojazd do budynku Zarządu powinien być zarówno przejezdny, jak i odpowiadać randze miejsca, do którego prowadzi“ - napisał radny do prezydenta miasta. I to nie jest pomyłka - radny skopiował treść swojej wcześniejszej interpelacji.

Tym razem odpowiedział prezydent Witold Wróblewski: „Inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach ww. programu [Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur - przyp. SM]. Warunkiem jej rozpoczęcia jest podjęcie skutecznych działań przez Rząd, które umożliwią uruchomienie wypłaty środków z funduszy unijnych. Uwzględniając powyższe, informuję, że do czasu prac inwestycyjnych , w miarę możliwości finansowych realizowane będą działania w ramach bieżącego utrzymania dróg, polegające na wykonaniu niezbędnych robót konserwatorskich i utrzymaniowych tej ulicy“.

Szacowany koszt przebudowy też się nie zmienił i nadal wynosi 17,5 mln. zł. W swojej interpelacji radny chciał się też dowiedzieć z jakich programów rządowych próbowano skorzystać, aby naprawić drogę. Odpowiedzi nie uzyskał.

A dziury? Częściowo połatane. Próbowaliśmy znaleźć dziurę sfotografowaną w ubiegłym roku, ale chyba doczekała się załatania. Jej "koleżanki" nadal czekają.