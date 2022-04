Raj utracony?

Niewłaściwe zachowania odwiedzających niedaleki Ptasi Raj ostro komentuje nasz Czytelnik. Jak podkreśla, osoby korzystające z tego miejsca nie stosują się do obowiązujących tam przepisów.

- Rezerwat Ptasi Raj blisko Elbląga to miejsce, gdzie ludzie notorycznie łamią przepisy. Osoby z Elbląga, Tolkmicka i okolic przyjeżdżają z psami, co jest zabronione (zabronione jest konkretnie "puszczanie luzem zwierząt domowych" - red.), do tego hałasują w rezerwacie ptactwa rodnego, nie wspomnę o śmieciach, które zostawiają po sobie odwiedzający – pisze nasz Czytelnik. Dołącza zdjęcia z niedzieli, 10 kwietnia.

Miejsce, które pokazuje Czytelnik na swoich zdjęciach, utworzył Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Fot. Czytelnik

- Utrzymanie porządku i czystości leży w kompetencjach gminy, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Art. 7.1. pkt. 3) - podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania Marta Piekarska, specjalista ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w PKWE. - Na naszej stronie internetowej dostępny jest „Regulamin korzystania ze ścieżek oraz infrastruktury turystycznej w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej", zgodnie z którym na ścieżkach zabrania się m.in.: zaśmiecania terenu, puszczania luzem zwierząt domowych. Choć wydaje się to oczywiste, ubolewam, że nie jest takie dla wszystkich. W ramach apelu o przestrzeganie zasad regulaminu zwracam uwagę, że opakowanie to tylko część produktu, skoro nie było problemu z jego przyniesieniem, tym bardziej nie powinno go być z wyniesieniem - zaznacza.

Jak poinformowała nas Marta Piekarska, 14 kwietnia pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej posprzątali wiatę wskazaną przez naszego Czytelnika. My dołączamy się do apelu, by nie zaśmiecać ważnych przyrodniczo miejsc... ani żadnych innych.