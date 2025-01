Rowerem cargo po mieście

Na ulicach Elbląga można natknąć się na elektryczne rowery cargo. Miasto wypożyczyło dwa egzemplarze z Trójmiasta, by promować tego typu podróże. – Takie rowery to przyszłość transportu miejskiego na krótkich dystansach. Będzie można z nich skorzystać podczas różnego rodzaju miejskich akcji promocyjnych – mówi Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego.

Rowery cargo służą do transportu towarów, zwierząt, przewożone są nimi również dzieci. – Tego typu formy rowerowego transportu są znane w Europie od dawna, w Polsce trochę mniej, w Elblągu takich rowerów jeszcze nie było. Na naszych ulicach i ścieżkach widzimy raczej rowerzystów z doczepionymi przyczepkami – mówi Marek Kamm.

Rower cargo tym się od nich różni, że skrzynia transportowa jest integralną jego częścią. Ma napęd ze wspomaganiem elektrycznym, waży ok. 45 kg każdy i trzeba trochę wprawy, by nim kierować. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że skrzynia zasłania przednie koło, którego rowerzysta podczas jazdy nie widzi.

– Kłopotem jest sygnalizacja manewrów, bo wtedy trzeba jedną ręką trzymać mocno kierownicę. Na początku trzeba oswoić się też z tym, że ruch kierownicy nie wywołuje od razu widocznego efektu skrętu koła. Z uwagi na długość roweru promień skrętu też jest o wiele dłuższy – dodaje Marek Kamm.

- Zasięg takiego roweru przy w pełni naładowanej baterii i najmniejszym wspomaganiu to około 150 km, przy największym – ok. 60 km. Można taki rower rozpędzić nawet do 25 km/h, z górki oczywiście jedzie szybciej – wyjaśnia Andrzej Demczuk z miejskiego Zespołu Mobilności Aktywnej, na co dzień również urzędnik ratusza. – Bardzo przyjemnie się nim jeździ, jak już nauczysz się dobrze go trzymać. I jest bezpieczny, bo skrzynia, którą mamy przed sobą, jest swego rodzaju amortyzatorem w razie wypadku.

- Takie rowery to przyszłość transportu miejskiego na krótkich dystansach - dodaje pełnomocnik prezydenta ds. koordynacji ruchu rowerowego i pieszego.

Obaj panowie chcą promować rowery cargo w Elblągu. Jeden z nich trafi do schroniska dla zwierząt i ma służyć do wykonywania zakupów dla podopiecznych lub transportu psów. Ma to tego specjalnie przystosowaną skrzynię. Drugi rower cargo ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju miejskich akcji promocyjnych. – Szczegóły podamy wkrótce, zaczniemy wiosną, a jak zima nadal taka będzie, to nawet wcześniej – mówi Marek Kamm.