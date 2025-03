Rowerem trochę dalej

Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej zostanie przedłużona. Ratusz ogłosił przetarg na jej wykonanie od ul. Grottgera do ul. Rawskiej. To zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

W ubiegłym roku na projekt „Odnowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Morszyńskiej) zagłosowało 337 mieszkańców okręgu nr 5. Jego koszt oszacowano na 590 tys. zł. Było to najwyższe poparcie ze wszystkich wniosków inwestycyjnych (więcej głosów zdobyły tylko tzw. małe projekty) i projekt został przeznaczony do realizacji.

Urzędnicy ogłosili przetarg – zdecydowano się przedłużyć budowany odcinek ścieżki rowerowej do ul. Rawskiej. W ramach inwestycji chodnik na odcinku ok. 600 metrów zostanie przebudowany na ścieżkę rowerową i ciąg pieszy, Przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Grottgera z al. Grunwaldzką oraz zjazdy z ul. Grottgera.

Oferty można składać do 18 marca, tego dnia powinniśmy też poznać koszt inwestycji zaproponowany przez potencjalnych wykonawców.