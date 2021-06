Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg zapraszają na drugi z cyklu „Rowerowy spacer z leśnikiem”. Spotykamy się we wtorek, 8 czerwca o godzinie 17 przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5.

Rowerowe spacery z leśnikiem to nowa impreza, podczas której można będzie aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej, do 10 km, przejażdżki rowerowej, która raz na jakiś czas przerodzi się w spacer szlakami i ścieżkami Bażantarni, na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W trakcie cyklu imprez dowiemy się wielu ciekawostek o życiu lasu i pracy leśników, poznamy metody ochrony środowiska, a także udoskonalimy technikę jazdy rowerem w terenie.

Na pierwszym spacerze z leśnikiem mogliśmy zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi roślinami na trasie. Mieliśmy także okazję obejrzeć dzięcioła czarnego, który pięknie zapozował grupie na pniu drzewa.

Podczas drugiego spaceru poznamy ciekawostki przyrodnicze przy szlaku niebieskim „górskim” i spróbujemy wrócić szlakiem czerwonym na polanę z wiatami. W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy itp.) impreza może zostać odwołana, a informacja o tym ukaże się na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Regulamin „Rowerowych spacerów z leśnikiem” dostępny jest na stronie MOSiR.

Zapraszamy na drugi „Rowerowy spacer z leśnikiem” we wtorek (8 czerwca) o godz. 17. Spotykamy się przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5. Naprawdę warto spędzić dwie godziny w otoczeniu pięknej, zielonej przyrody.