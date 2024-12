Rozbłysła choinka, czas zacząć jarmark

W tym roku Mikołaj do Elbląga przybył nietypowo – przypłynął. Tradycji jednak stało się zadość i jak co roku przy Ratuszu Staromiejskim rozbłysła choinka. Zobacz zdjęcia.

Jak co roku tłum młodszych i starszych elblążan czekał na św. Mikołaja przy Ratuszu Staromiejskim. Tradycyjnie w naszym mieście, 6 grudnia, (w imieniny patrona naszego miasta) pierwszy raz rozświetla się świąteczna choinka – znak, że wkrótce nadejdą święta Bożego Narodzenia.

W tym roku św. Mikołaj wybrał dość nietypową drogę, bowiem do Elbląga przypłynął rzeką. Potem wzywany przez najmłodszych elblążan przybył pod Ratusz Staromiejski i tradycji mogło stać się zadość. Po krótkim odliczaniu miejska choinka oficjalnie pierwszy raz rozbłysła.

Przyszedł czas też na pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, przy choince i przy szopce. Dziś też pierwszy dzień Jarmarku Bożonarodzeniowego, który potrwa do niedzieli. Program jarmarku znajdziesz tutaj.