W przyszłym tygodniu rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego.- Będzie to budżet szczególny, bo realizowany w czasie pandemii, dlatego też wyjątkowe są rozwiązania, które zostały w nim przyjęte - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Mowa przede wszystkim o mniejszej ilość głosów poparcia, jakie należy zebrać, aby zgłosić swój pomysł.

- Dla zadania w okręgu wystarczy wsparcie dwóch osób, natomiast przy zadaniu ogólnomiejskim potrzebne jest zebranie pięciu podpisów. Chodzi o to, by do minimum ograniczyć liczbę kontaktów niezbędnych do złożenia wniosku. Ponadto wnioski na zadania dostępne będą w formie papierowej tylko w Urzędzie Miejskim i Ratuszu Staromiejskim. Jednak przede wszystkim od przyszłego tygodnia zachęcać będziemy mieszkańców do ich pobierania z tej strony - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W kolejnej edycji budżetu obywatelskiego łączna zabezpieczona kwota to 3.5 mln zł (w poprzedniej edycji było to 3.100.200 zł).

- Co ważne, w tym roku głosować będziemy i wskazywać do realizacji jedno duże zadanie ogólnomiejskie. Na ten cel przeznaczony jest 1 mln zł, natomiast w poszczególnych okręgach, tak jak do tej pory po 500 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego 2021, sposób składania wniosków i harmonogram prac, przekazywać będziemy już od przyszłego tygodnia - informuje Łukasz Mierzejewski.