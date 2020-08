Rusza przetarg na remont muszli koncertowej

Za remontem muszli koncertowej w budżecie obywatelskim zagłosowało w ubiegłym blisko pięć tysięcy mieszkańców. Obiekt wreszcie się go doczeka, ratusz właśnie ogłosił przetarg na wykonawcę prac.

Autorami wniosku w budżecie obywatelskim na temat remontu muszli koncertowej są Kamil Zimnicki i Mariusz Walendowski. To była kolejna próba mieszkańców, by do tej inwestycji doszło, tym razem udana. W głosowaniu na inicjatywę ogólnomiejską muszla zgromadziła 4971 głosów i została niekwestionowanym zwycięzcą budżetu obywatelskiego. Urzędnicy wycenili koszty remontu za 600 tys. złotych.

Jakie będą ostateczne koszty remontu, przekonamy się już niebawem, bo dzisiaj władze miasta ogłosiły przetarg, w którym szukają wykonawcy prac. A do zrobienia jest sporo: wykonanie stalowej podkonstrukcji muszli, wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcji drewnianej, renowacja ścian zewnętrznych, sklepienia muszli, stolarki drzwiowej i okiennej, izolacja piwnicy, remont cokołu, naprawa posadzek, betonowego gzymsu i wymiana poszycia dachu. Ponadto wykonawca musi zagospodarować teren wokół muszli i tablicę informacyjną o sfinansowaniu prac z budżetu obywatelskiego.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do ratusza do 24 sierpnia. Komisja przetargowa będzie brała pod uwagę nie tylko cenę (60 procent oceny), ale także doświadczenie firmy (40 procent). Ma to szczególne znaczenie przy tym obiekcie, który od 1995 roku jest wpisany do rejestru zabytków. A Park Bażantarnia wraz z bryłą restauracji Myśliwska i otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków jako dobro kultury.

W przetargu nie określono terminu zakończenia inwestycji. Zgodnie z zapisami specyfikacji zamówienia wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót budowlanych opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedłoży go władzom miasta.