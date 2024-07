Ruszają Śniadania na Trawie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na cykl Śniadań na Trawie 2024. Przed nam trzy spotkania w dobrym towarzystwie kulinarno-muzyczno-animacyjnym. Pierwsze już w niedzielę, 14 lipca w godz. 10-14 na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL.

Weźcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, znajomych, a także dobry humor, kocyki, koszyki, leżaczki, gry no i oczywiście coś do jedzenia!

Najbliższe Śniadanie na Trawie odbędzie się 14 lipca. Spotykamy się tradycyjnie na dziedzińcu Galerii EL w godzinach 10:00 – 14:00.

PROGRAM:

WARSZTATY – Bogdan Kiliński zaprasza na samodzielne wykonanie odlewu gipsowego z wykorzystaniem materiału roślinnego. Odlew gipsowy to znana i lubiana forma działań twórczych doskonale wpisująca się bogactwo przyrody w okresie letnim. Do stworzenia odlewu będziemy wykorzystywali kwiatostany traw, kwiaty, liście, gałązki krzewów i owoce. Efekt końcowy zawsze zachwyca i jest wielkim wow…

Bazą do wykonania odlewu gipsowego będzie rozwałkowana glina, na której będziemy układać motyw z roślin, które następnie przy pomocy wałka kuchennego wciśniemy w glinę. Po zdjęciu roślin powstaje negatyw, który zalejemy płynnym gipsem……

Jeżeli jesteś ciekawy co się dalej wydarzy z Twoim odlewem, to przyjdź i sam doświadcz radości tworzenia.



KONCERT – Neverending Delays, czyli:

Piotr Pawłowski – gitara basowa, syntezator

Michał Miegoń – gitara, syntezator, samplery

Dariusz Dudziński – perkusja elektroniczna

W 2017 roku ukazał się debiutancki album zespołu „Muzak for the masses”, zawierający cztery ambientowe propozycje. W następnym roku Neverending Delays byli jedną z gwiazd Ambient Festval, jednej z najważniejszych imprez dla fanów muzyki elektronicznej w Polsce, na której dzielili scenę z takimi legendami jak The Orb i Qluster. W roku 2021 do zespołu dołączył grający na perkusji elektronicznej elblążanin Dariusz Dudziński, znany z takich zespołów jak Przyzwoitość, Ewa Braun, Najprzyjemniejsi czy Titanic Sea Moon. Z nim zespół wydał płytę koncertową „Revenge of The Reverbs”.

W trakcie Śniadania należy spodziewać się muzyki całkowicie nieprzewidywalnej, a jednocześnie bardzo przystępnej nawet dla całkowicie przypadkowego słuchacza DŹWIĘKOUMILANIE zapewnia DJ Waldeck.

Spotykamy się na trawiastym dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszelkie aktywności odbywać się będą pod namiotem, na dziedzińcu.

W przypadku ekstremalnie niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwa zmiana terminu śniadania. Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych a wstęp na wszystkie spotkania wolny.

Drugie spotkanie z cyklu Śniadanie na Trawie odbędzie się 28 lipca. Szczegóły wkrótce. Spotkania realizowane są przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.