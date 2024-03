Samoloty będą latać

W ubiegłym roku grupa mieszkańców Elbląga złożyła petycję do prezydenta w sprawie niedogodności w funkcjonowaniu lotniska. Władze miasta deklarują spotkanie z władzami Aeroklubu Elbląskiego.

7 września 2023 r do Urzędu Miejskiego w Elblągu wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga skarżących się na hałas na lotnisku Aeroklubu Elbląskiego. Autorzy petycji zwrócili uwagę na hałas, szkodliwość spalin wydalanych przez samoloty, bezpieczeństwo, złośliwość pilotów oraz niewłaściwe sporządzenie mapy hałasu. „Nasze postulaty obejmują:

Określenie konkretnej daty uruchomienia nowego, dłuższego pasa startowego, wychodzącego na przystosowany do tego wiadukt z jednoczesnym zamknięciem starego, krótszego pasa zakłócającego spokój i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Nowe Pole jak i zapewne osiedla Zatorze. Zamknięcie lotniska na wszelkie loty w niedziele i święta. Wyznaczenie ścisłych godzin lotów 9.00 – 17.00 w dni powszednie. Całkowite zrezygnowanie ze skoków spadochronowych. Wyegzekwowanie od władz Aeroklubu zakazu lotów przez motolotnie w godzinach innych niż 9.00 – 17.00 w dni powszednie oraz zakaz lotów w niedziele i święta. Latanie „w kółko” przez modele samolotów i motolotnie w kwartale lotniska za Attyką (ul. Akacjowa 25). Takie zachowanie nie będzie nikomu przeszkadzało, gdy przeniesie się w sąsiedztwo DK [Droga Krajowa nr 7 – przyp. SM] Wprowadzenie całkowitego zakazu nocnych lotów. Całkowity zakaz nie tylko lotów, ale również samego odpalania samolotu TS-8 BIES nr SP -YBX. (…) Wykonywanie stałych pomiarów hałasu w miejscach, które wskażą mieszkańcy, a nie władze Aeroklubu (…) Przejęcie w trwały zarząd lotniska w Elblągu przez Prezydenta Miasta” - czytamy w petycji.

To nie była pierwsza petycja skierowana do władz Elbląga w sprawie lotniska. W 2020 r. grupa mieszkańców Elbląga zwracała uwagę na hałas generowany przez samolot firmy „Finist” startujący z lotniska w naszym mieście. Potem nastąpiła wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem Miejskim, a Aeroklubem Elbląskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

- Biorąc pod uwagę, że pod petycją podpisało się kilkudziesięciu mieszkańców i przedmiotowy hałas jest odczuwalny w różnych dzielnicach miasta wystąpiłem z pismem do Aeroklubu Elbląskiego o ponowne przeanalizowanie uwag zgłaszanych w petycji i podjęcie bardziej radykalnych działań w celu ograniczenia hałasu generowanego przez samolot z aeroklubu krążący nad naszym miastem - odpowiedział wówczas Janusz Nowak, pełniący wówczas obowiązki prezydenta Elbląga.

Pisma bez odpowiedzi

Jak widać, ówczesna petycja nie rozwiązała problemu i we wrześniu ubiegłego roku grupa mieszkańców interweniowała w ratuszu ponownie. 12 października 2023 roku prezydent wysłał pismo do Aeroklubu Elbląskiego. „W związku z petycją mieszkańców miasta Elbląga skierowaną do tutejszego organu z „prośbą o podjęcie działań w sprawie ograniczenia hałasu generowanego przez samoloty stwarzające uciążliwość podczas startów i lądowań nad pobliskim osiedlem proszę o wnikliwe przeanalizowanie uwag zawartych w petycji oraz całościowe odniesienie się do podniesionych w niej zarzutów. Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta oraz z uwagi na konieczność zakończenia postępowania bez zbędnej zwłoki proszę o udzielenie odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym terminie." - czytamy w piśmie.

Odpowiedzi prezydent się nie doczekał.

Tę samą datę nosi pismo do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w którym prezydent zwrócił się z prośbą „o udzielenie informacji czy i jakie działania podejmował w ostatnim czasie Urząd Lotnictwa Cywilnego (…) a w szczególności:

- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej;

- sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych;

- sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego do lotów;

- podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, w tym w szczególności: badanie i ocena stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym, wydawanie zaleceń profilaktycznych,

- wydawanie wytycznych i instrukcji związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego;

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta oraz z uwagi na konieczność zakończenia postępowania bez zbędnej zwłoki proszę o udzielenie odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym terminie.”

Prezydent upomina się o odpowiedź...

I na to pismo w ratuszu odpowiedzi się nie doczekali. W związku z tym 5 grudnia prezydent przedłużył termin odpowiedzi na petycję do 7 marca 2024 r. 16 stycznia urzędnicy ponownie poprosili Aeroklub Elbląski i Urząd Lotnictwa Cywilnego o odpowiedzi na pisma skierowane w październiku ubiegłego roku.

Odpowiedź Aeroklubu przyszła 25 stycznia. „W odpowiedzi na ww. pisma zarząd Aeroklubu Elbląskiego uprzejmie informuje, że wielokrotnie udzielał już odpowiedzi na przedstawione w petycji zarzuty. Odpowiedzi te kierowane były zarówno do władz M. Elbląga, radnych, mediów, pani poseł Moniki Falej oraz samych mieszkańców zgłaszających problemy” - czytamy w odpowiedzi. W jej dalszej części Zbigniew Kuśmierz, prezes zarządu Aeroklubu Elbląskiego przytacza odpowiedzi na interwencję radnego Marka Kamma, wyjaśnienia dotyczące generowania hałasu opublikowane na łamach portElu w tekście „Elblążanka pisze w sprawie hałasu” oraz odpowiedź dyrektora aeroklubu na pismo mieszkanki Elbląga.

„W nawiązaniu do przesłanej przez prezydenta miasta petycji informuję, że uwagi dotyczące funkcjonowania Aeroklubu Elbląskiego składane są przez pojedynczych (ciągle tych samych) mieszkańców Osiedla Dębowa. W przeważającej większości mieszkańcy tego osiedla odbierają funkcjonowanie tego lotniska pozytywnie lub obojętnie i nie zgłaszają żadnych uwag.” - czytamy w dalszej części odpowiedzi.

W odpowiedzi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta 5 lutego, prezes ULC informuje, że w latach 2022-2023 przeprowadzono na terenie elbląskiego lotniska cztery kontrole w ramach bieżącego nadzoru nad Aeroklubem Elbląskim. Na sześciu stronach odpowiedzi prezes ULC przedstawia zadania swojego urzędu. W kwestii szczegółów dotyczących funkcjonowania lotniska przekonuje, że nie jest to jego kompetencja.

… i odpowiada mieszkańcom

Dziś [5 marca] na stronie internetowej elbląskiego Urzędu Miasta pojawiła się odpowiedź prezydenta na petycję mieszkańców Prezydent Witold Wróblewski przedstawia w niej odpowiedzi uzyskane od Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Aeroklubu Elbląskiego. „Kluczową w przedmiotowej sprawie jest informacja, że dla lotniska Elbląg (EPEL) wyznaczona została strefa ruchu lotniskowego (…). Granice poziome tej strefy (…) wskazują, że pokrywa ona całe miasto. (…) Z powyższego wynika, że loty o charakterze szkoleniowym (w tym szkolenie skoczków spadochronowych) w ramach wyznaczonej strefy ATZ są dopuszczalne.” - czytamy w odpowiedzi włodarza Elbląga.

Prezydent zwrócił także uwagę, że mapa hałasu została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapowiedział również spotkanie z władzami Aeroklubu w celu omówienia działań mających zmniejszyć uciążliwości funkcjonowania lotniska dla okolicznych mieszkańców.

Z naszych informacji wynika, że prezes Aeroklubu Elbląskiego Zbigniew Kuśmierz będzie kandydatem na radnego z komitetu Pawła Rodziewicza.