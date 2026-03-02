Senior w formie. Są środki na wsparcie

Prawie 11 mln złotych zostanie przeznaczonych w Elblągu na realizację 3,5-letniego programu „Senior w formie”. Miasto pozyskało na ten cel unijne dofinansowanie. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywy Przyszłości oraz Regionalne Centrum Wolontariatu, które wygrały konkurs w tej sprawie.

Środki zostaną przekazane na usługi społeczne, których celem jest zwiększenie samodzielności oraz poprawa jakości życia osób starszych w Elblągu, a także szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów.

- W ramach projektu zaplanowano zwiększenie dostępu 600 osób starszych oraz 120 ich opiekunów do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych, wzrost aktywności społecznej i integracji seniorów poprzez warsztaty, zajęcia grupowe, wyjazdy, spotkania międzypokoleniowe i kampanie informacyjne, podniesienie kompetencji 600 osób starszych w zakresie samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i społecznym oraz profilaktyki zdrowotnej – wylicza Biuro Prezydenta Elbląga.

Środki będą także przeznaczone na rozwój kompetencji 280 wolontariuszy w zakresie skutecznej komunikacji, rozpoznawania potrzeb seniorów i wspierania ich aktywności, wsparcie 120 opiekunów osób starszych poprzez szkolenia, konsultacje specjalistyczne oraz opiekę wytchnieniową oraz wzmocnienie działań promujących wolontariat na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej.

Program ma być realizowany od marca 2026 roku do grudnia 2029 roku. Będzie kosztował prawie 11 mln złotych, z czego prawie 9 mln zł to dofinansowanie ze środków europejskich z tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wkład własny obejmuje m.in. pracę wolontariuszy.