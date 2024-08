Seniorada i dożynki w Młynarach

Gmina Młynary zaprasza na wydarzenia kulturalne, które odbędą się w amfiteatrze w Młynarach. Pierwsze z nich to seniorada, kolejne do święto plonów.

Seniorada 2024, 30 sierpnia 2024 r. godz. 16:00.

Zapraszamy 30 sierpnia na Senioradę 2024, która rozpocznie się o godzinie 16. To wyjątkowe spotkanie dedykowane seniorom naszej gminy, podczas którego zaplanowaliśmy bogaty program artystyczny, liczne konkursy oraz wspólną zabawę. Będzie to wspaniała okazja do integracji społeczności lokalnej.

Dożynki gminne,14 września 2024 r. godz. godz. 14

Święto plonów w gminie Młynary rozpocznie się o godzinie 14:00 Mszą Polową, o godz. 15:00 nastąpi Inauguracja Święta Plonów. W programie przewidziano również, występy zespołów ludowych, konkursy Dożynkowe, a także wiele atrakcji dla dzieci.