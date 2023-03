Seniorze, zaszczep się przeciw pneumokokom!

- Ruszamy z kolejną edycją szczepień przeciw penumokokom dla mieszkanek i mieszkańców Elbląga. Zapraszamy na nie osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie Elbląga i przewlekle chorują na schorzenia dolnych dróg oddechowych. Są to szczepienia bezpłatne - mówił wiceprezydent Elbląga Michał Missan podczas konferencji prasowej we wtorek (28 marca).

Przez ostatnie cztery lata zaszczepionych w ramach „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65. roku życia z grupy ryzyka” zostało 935 osób.

- Jeśli uda nam się nam wykonać plan na ten rok, to przekroczona zostanie liczba 1000 zaszczepionych osób w Elblągu. Zostało to dostrzeżone w kraju, zostaliśmy nominowani w konkursie Dobry Samorząd, który docenia tego typu inicjatywy. Dzisiaj podpisujemy umowę ze Szpitalem Miejskim na realizację programu – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Jak podkreślił Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu, to ważne, by seniorzy szczepili się przeciw pneumokokom. - Ta choroba może powodować wiele różnych powikłań, łącznie z posocznicą. Dotyczy to przede wszystkim osób z grup ryzyka, które mają obniżoną odporność. Mam nadzieję, że te osoby skorzystają z możliwości zaszczepienia się – mówił Mirosław Gorbaczewski.

Na szczepienie będą przede wszystkim kwalifikowani pacjenci na stałe leczący się w poradni pulmonologicznej Szpitala Miejskiego w Elblągu. - Zachęcamy, by wszyscy skierowani na nie seniorzy skorzystali z tej możliwości - podkreśla Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowa Szpitala Miejskiego w Elblągu.