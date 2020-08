Sensacja w parku Traugutta

Tak można określić odkrycie, jakiego dokonali pracownicy remontujący parkowe ścieżki. Podczas prac wykopali doskonale zachowaną płytę z nagrobka Eduarda Wittka, znanego elbląskiego budowniczego organów z przełomu XIX i XX wieku.

Znalezienie płyty z nagrobka nie dziwi zważywszy, że teren dzisiejszego parku to dawny cmentarz kościoła św Anny. Ale sensacyjne jest to, czyjej pamięci jest poświęcona i w jak dobrym stanie jest zachowana. O sprawie w mediach społecznościowych w grupie Zdjęcia z Elbląga poinformowała internautka Pamela. Szybko w miejscu znaleziska pojawili się miłośnicy historii miasta.

- Od dłuższego czasu zgłębiam historię Elbląga i dzisiaj odkryte znalezisko to naprawdę najważniejsze tego typu wydarzenie ostatnich lat. Byli tutaj już pracownicy Muzeum, którzy mają zabrać płytę w piątek rano Do tego czasu razem ze znajomymi z Ruchu Polska 2050 uznaliśmy, że trzeba tego dziedzictwa kulturowego pilnować i do jutra zaciągniemy tutaj taką społeczną wartę, by nic się z tym znaleziskiem nie stało – powiedział nam spotkany na miejscu Artur Pytliński, jeden z mieszkańców Elbląga.

Eduard Wittek żył w latach 1857-1927. Był organmistrzem, wielce zasłużonym mieszkańcem Elbląga i właścicielem firmy, która mieściła się przy ul. Studziennej (dawniej Wilhelmstrasse). Kilka lat temu odtworzono pieczołowicie tę kamienicę w stylu gotyckim.

Firma Wittek budowała organy na dwór księcia Prus Fryderyka Leopolda, do kościoła dworskiego w Kadynach, do kościołów w Tolkmicku, Sopocie, Gdańsku czy Elblągu. Dostarczała organy przede wszystkim do Prus Zachodnich, ale także do Rosji Austrii. Po śmierci Eduarda, który został pochowany na cmentarzu św. Anny (dzisiaj park Traugutta) firmę przejął jego syn również Eduard (zmarł w 1978 roku w Würzburgu).

Więcej na temat tego odkrycia w piątek.