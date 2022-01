Skarbówka zaprasza po informacje o Polskim Ładzie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje, że od 10 stycznia informacje dotyczące rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Elblągu.

Informacje można uzyskać codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00 w sali obsługi, stanowisko 2 i 3 po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez stronę internetową. Natomiast informacje telefoniczne w zakresie Polskiego Ładu będzie można uzyskać pod numerem telefonu 55 611 56 22, 55 611 56 23 również codziennie w godz. od 8.00 do 19.00. Zapraszamy do kontaktu.