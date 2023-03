Skorzystaj z dofinansowania, bądź eko

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga zachęcają mieszkańców do skorzystania z dofinansowania do wymiany źródła ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji. Kwoty dofinansowania sięgają nawet do 136,2 tys. zł na lokal.

Dofinansowania udzielane są w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 239 33 34 lub 55 239 31 10. W Urzędzie Miejskim działa również punkt konsultacyjno - informacyjny, w którym udzielane są mieszkańcom informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania. Punkt działa w pokoju 122a w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1 w poniedziałki (7:30-15:30), wtorki (7:30-16:30) i piątki (7:30-14:30). Przypomnijmy program „Ciepłe mieszkanie” realizowany jest na mocy podpisanej 23 stycznia przez prezydenta Witolda Wróblewskiego umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Elbląski samorząd z programu otrzyma do końca 2025 roku kwotę 3,2 mln zł na dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów. Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. - W grudniu natomiast prezydent podpisał porozumienie o przystąpieniu do programu „Czyste powietrze”. Jest on skierowany do właścicieli domków jednorodzinnych. Celem jego jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacja budynków jednorodzinnych, audytów czy mikroinstalacja fotowoltaiczna - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Mieszkańcy mogą także skorzystać z miejskiego programu, który elbląski samorząd realizuje od 7 lat. - W tym udzieliliśmy mieszkańcom wsparcie na kwotę prawie 1,5 mln zł. Dzięki temu w Elblągu zlikwidowanych zostało 716 tzw. kopciuchów - dodaje rzeczniczka prezydenta.

oprac. red. na podst. inf. UM w Elblągu