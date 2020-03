Śladami kobiet po Muzeum

W niedzielę, 8 marca o godz. 11 Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu zaprasza wszystkie Panie, a także Panów, zainteresowanych „kobiecą stroną historii”, na oprowadzanie po wystawach muzeum w Elblągu „śladami kobiet”.

Ślady te – podobnie jak ślady życia i działalności kobiet w historii na przestrzeni tysiącleci – są często ukryte i niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Przekonajmy się wspólnie, o ile uboższa byłaby historia bez swojej drugiej, „kobiecej” połowy. Dowiemy się, jak wyglądał ideał kobiecej sylwetki w średniowieczu i czy olbrzym Loki był(a) kobietą? Przyjrzymy się wysublimowanej fryzurze cesarzowej Faustyny Młodszej i poznamy sekrety gockiej rozdawczyni amuletów. Poza tym m. in. dowiemy się, czym był dirndl, zajrzymy do skrzyni wiannej żuławskiej panny młodej i przekonamy się, co wspólnego miała z Elblągiem późniejsza królowa Francji Maria Leszczyńska. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. Zwiedzanie rozpoczynamy w budynku Podzamcza.