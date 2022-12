Ślizgawica na chodnikach

Od rana Czytelnicy zgłaszają nam problemy z poruszaniem się po chodnikach. W wielu miejscach zalega lód i jest ślisko. - W mieście pracuje cały dostępny sprzęt, miejskie służby sukcesywnie posypują kolejne ulice i chodniki – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Padający w nocy marznący deszcz spowodował, że ulice i chodniki w Elblągu pokryła cienka warstwa lodu. Kierowcy i piesi mieli problemy z dotarciem do pracy czy szkoły.

- Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialne za zimowe utrzymanie miejskich dróg i chodników pracuje od godz. 2 w nocy. Cały dostępny sprzęt jest w użyciu. Miejskie służby sukcesywnie posypują kolejne ulice i chodniki zgodnie z kolejnością ich utrzymania – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.

Z naszych informacji wynika, że EPGK odebrało dzisiaj kilkanaście telefonów z interwencjami w sprawie śliskich dróg i chodników. Czytelnicy w tej sprawie dzwonili także do naszej redakcji. Urzędnicy wyjaśniają, że na walkę z lodem na chodnikach i ulicach potrzeba po prostu czasu. I apelują do kierowców, by parkowali swoje auta w taki sposób, by nie utrudniać pracy miejskim służbom.

