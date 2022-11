Słowa wolności dla pozbawianych wolności słowa

Fot. Anna Dembińska

Rosjanka Sasza rozpowszechniała informacje o inwazji jej kraju na Ukrainę. Grozi jej 10 lat więzienia. Shanewaz z Bangladeszu wyraził obawy na Facebooku, jak elektrownia węglowa w jego okolicy wpłynie na środowisko. Może trafić do więzienia na wiele lat. Joanah, Netsai i Cecillia brały udział w antyrządowym proteście w Zimbabwe. Były za to bite i napastowane seksualnie, również im grozi więzienie. To między innymi za nimi postanowili wstawić się uczestnicy Maratonu Pisania Listów Amnesty International zorganizowanym także w elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych. Zobacz zdjęcia.

Maraton to “największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka”. W elbląskiej ANS studenci i zaproszeni do inicjatywy uczniowie szkół średnich pisali dziś (29 listopada) listy wzywające do uwolnienia tych, którym odmówiono prawa do pokojowych zgromadzeń, prawa do wyrażania opinii w ważnych dla nich sprawach. Studentki Akademii Nauk Stosowanych przedstawiły sytuację poszczególnych osób, których dotknęły represje w różnych częściach globu. Pisanie listów do władz państw, którym z prawami człowieka jest “nie po drodze”, poprzedziły prelekcje pracowników naukowych ANS. - To pewnego rodzaju uniwersalne uprawnienia, które przysługują każdemu człowiekowi, bez względu na jego rasę, płeć, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek czy inne cechy danej osoby - mówił o prawach człowieka dr Paweł Kardasz. - Wynikają po prostu z godności każdego człowieka – podkreślał. - W Polsce mamy prawo tylko do zgromadzeń pokojowych - przypominała w swojej prelekcji dr Ewa Pachura. - Niepokojowe to te, podczas których ludzie używaja broni, mają jakieś niebezpieczne narzędzia, po prostu łamią prawa – podkreślała. - Samo Amnesty International jako organizacja określa się jako globalny ruch. W tej chwili gromadzi ponad 13 mln osób na świecie. Mówią o sobie: razem zmieniamy świat, by każdy mógł korzystać ze swoich praw - mówiła dr Olga Filaszkiewicz o inicjatorach Maratonu Pisania Listów. “Demonstracje to niezwykle istotne narzędzie zmiany społecznej, tymczasem na całym świecie władze brutalnie tłumią i bezprawnie zakazują zgromadzeń. Okażmy wsparcie tym, których spotyka więzienie i prześladowania tylko dlatego, że odważyli się głośno sprzeciwić niesprawiedliwości!" - czytamy na stronie Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Tutaj dowiemy się więcej o tej inicjatywie, także o tym, jak ją współorganizować i w niej uczestniczyć. Akcja AI przyniosła do tej pory wolność i poprawę sytuacji wielu osobom, których prawa zostały wcześniej brutalnie pogwałcone.

TB